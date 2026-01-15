Más obras de pavimento y refacciones fueron inauguradas por Cipolini y Zdero

Sáenz Peña. El Gobernador de la provincia y el Intendente Cipolini encabezan una jornada de inauguraciones que incluye la habilitación de asfalto en puntos clave de la ciudad y la puesta en valor de infraestructura en el predio de Ferichaco.

En el marco de un plan de fortalecimiento de la infraestructura urbana y el desarrollo institucional, el gobernador Leandro Zdero y el intendente Bruno Cipolini habilitan hoy obras estratégicas para la Ciudad Termal. La agenda, centrada en la mejora de la conectividad vial y la preservación del patrimonio local, contempla tres puntos clave de inauguración durante la mañana de este miércoles.

La actividad oficial está programada para las 09:00 hs en el Barrio Tiro Federal. Allí, los mandatarios realizaron el tradicional corte de cintas para inaugurar el pavimento municipal de la Calle 38. Esta obra es considerada fundamental para el sector, ya que permitirá optimizar el tránsito y mejorar la calidad de vida de los vecinos de una zona en constante expansión.

Posteriormente, a las 09:30 hs, la comitiva se trasladó a la Avenida España, en el tramo comprendido entre las calles Juan Manuel Estrada y Leandro N. Alem. La pavimentación de esta arteria principal responde a una demanda histórica de la comunidad y busca agilizar el flujo vehicular en uno de los accesos importantes de la ciudad.

El cierre de la agenda oficial tendrá lugar a las 10:00 hs en el predio de la Fiesta Nacional del Algodón (Ferichaco). Allí, Zdero y Cipolini inaugurarán las obras de refacción de la emblemática “Casa de Campo”.

Estas mejoras edilicias forman parte de un programa de recuperación de los espacios institucionales y culturales del predio, consolidando a Sáenz Peña como el centro neurálgico de eventos y exposiciones del interior provincial.

Con esta serie de inauguraciones, el Gobierno del Chaco y la Municipalidad de Sáenz Peña ratifican el compromiso de trabajo conjunto en la ejecución de obras que combinan la modernización urbana con el resguardo de la identidad productiva local.

Compartir