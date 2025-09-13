Meneses cruzó las críticas: “Quieren ensuciar, pero la salud se administra con transparencia”

Resistencia. El subsecretario de Salud, Rafael Meneses, ratificó una vez más, que ”todas las adjudicaciones se realizaron a través de procedimientos ajustados a la normativa vigente, garantizando igualdad, transparencia y libre participación de oferentes”. Además, recordó que la firma Suizo Argentina es proveedora del Estado desde el año 2014 y no ingresó con esta gestión, como algunos quieren confundir”.

En este marco, la firma Suizo Argentina S.A. obtuvo adjudicaciones que representan menos del 2% del total de las compras realizadas, participación que se enmarca en un proceso de plena concurrencia y competencia. El subsecretario también subrayó que la empresa resultó adjudicataria en los renglones en que presentó la oferta más conveniente para la administración, superando a al menos diez oferentes distintos en cada caso.

“Esto demuestra que su participación no respondió a privilegios ni exclusividades, sino al cumplimiento de criterios objetivos de evaluación, principalmente el menor precio compatible con las especificaciones técnicas”, explicó.

“Podemos entender que por la proximidad de las elecciones, quieran sembrar dudas del trabajo transparente que lleva adelante el Gobierno del Chaco, de querer ensuciar por ensuciar o desacreditar tanto esfuerzo que se hace en nuestra administración pero acá estamos hablando de la salud de los chaqueños y para nosotros implica compromiso y responsabilidad en todo lo que hacemos. Se trata de un ejemplo de adjudicación competitiva bajo reglas claras y transparentes, con una incidencia presupuestaria reducida en el total de compras públicas”, concluyó Meneses.

Compartir