Multitudinaria participación en el Vía Crucis Ciudadano en Sáenz Peña

Sáenz Peña. En una muestra de fe que desbordó las expectativas, la comunidad de Presidencia Roque Sáenz Peña participó del tradicional Vía Crucis Ciudadano.

La columna de fieles, que se extendió por varias cuadras, recorrió las estaciones dispuestas en el casco céntrico, transformando el clima de la ciudad en uno de profundo recogimiento.

La procesión contó con la participación de todas las parroquias locales, movimientos eclesiásticos y vecinos que se sumaron de manera espontánea. Durante el trayecto, se rezó por la paz, el fin de las adicciones en la juventud y la situación económica de las familias chaqueñas.

La concentración se inició en las puertas de la Catedral San Roque. Jóvenes de distintas comunidades realizaron representaciones vivientes de las estaciones, sumando emotividad al paso de la cruz.

Al finalizar el recorrido, las autoridades religiosas locales brindaron un mensaje centrado en la esperanza y la solidaridad. Se destacó la importancia de estos espacios de encuentro ciudadano para fortalecer el tejido social en tiempos de incertidumbre.

“Ver a tantas familias unidas por una misma fe nos recuerda que los valores de la comunidad son más fuertes que cualquier conflicto”, indicó. «La Cruz no detiene a Cristo, sino que nos encamina hacia el cielo», expresó el prelado ante la multitud congregada en la rotonda.

Monseñor Barbaro enfatizó la importancia de la cercanía de Dios en la vida cotidiana, señalando que «el cristiano es alguien feliz porque ha sido salvado por Dios». Asimismo, instó a los presentes a utilizar la fe como una guía para encontrar el propósito en la vida.

El operativo de tránsito municipal funcionó con fluidez, garantizando la seguridad de los peregrinos y desviando el tráfico de manera anticipada.

Se observó la presencia de funcionarios locales y referentes sociales, quienes participaron entre la multitud.

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