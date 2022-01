Navarrete agradeció a Capitanich la nueva inversión en equipos nuevos para el Hospital

Sáenz Peña. El director del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, Carlos Navarrete agradeció al Ministerio de Salud de la Provincia y al gobernador Jorge Capitanich por la inversión realizada en el nosocomio enviando una serie de equipamientos para distintas áreas.

Explicó Navarrete que se ha recibido equipamiento para el servicio de Neonatología que consta de cunas para luminoterapia, incubadoras para transporte con una inversión aproximadamente más de 40 millones de pesos. También se recibió equipamiento para la guardia central que consiste en una primera entrega de cinco respiradores multiparamétricos, monitores, “lo que va a ser para reforzar la capacidad y renovar lo que había”, afirmó.

En cuanto al equipo de cirugía, se recibió un equipo laparoscópico de última generación. “Se trata de un equipamiento que veníamos solicitando y que ahora es una realidad en el hospital. Es un aparato de una tecnología de avanzada lo que disminuye los tiempos de integración y mayor calidad de prestaciones”, explicó.

“Con este aparato se disminuye el tiempo de internación y se puede operar a más pacientes, reduciendo también la espera de gente para una cirugía”, dijo el director.

HOSPITAL COVID TIENE AHORA 29 INTERNADOS

En cuanto al Hospital Covid, Navarrete explicó que en la actualidad hay disponible 59 camas de las cuales 25 tienen asistencia mecánica respiratoria: “Tenemos ya la capacidad instalada que lo hemos hecho en primera y segunda ola y se ha completado la terapia intensiva Covid, la parte modular Covid con cinco respiradores y la parte de aislamiento de clínica médica”.

Sobre pacientes Covid internados al día de la fecha, dijo que en la actualidad hay 29 pacientes internados, tres en asistencia mecánica respiratoria, señalando que dichos pacientes, el 80% de ellos son todos derivados de otras localidades.

Navarrete afirmó que en su mayoría los internados no tienen esquema completo de vacunas y uno que no tiene ningún tipo de vacuna. “Por eso nuestra lucha en este momento antes que el testeo es la vacunación, está demostrado que la vacunación es lo único que en este momento nos permite estar aliviados, igual podemos contraer la enfermedad, pero la vacuna nos permite que la enfermedad no sea crítica y se pueda sortear sin dificultad y sin internación. Es por eso que no vamos a cansar de decir que la vacunación significa tener menos pacientes internados”, remarcó.