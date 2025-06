Navarrete aseguró que no hay reconocimiento al personal de salud

Sáenz Peña. En el marco del pasado aniversario del Hospital 4 de Junio, el ex director Lic. Carlos Navarrete, repasó el trabajo que el personal hospitalario hizo en Pandemia, y volvió a remarcar la necesidad de reconocimiento al personal de Salud. Qué dijo de las persecuciones de la actual gestión?

Navarrete no fue invitado al acto aniversario de la institución, y sobre ese particular dijo no importarle porque sabe cual es el lugar que hoy le toca ocupar, «yo hoy soy mala palabra dentro del hospital», aseguró, y sostuvo «son chicos jóvenes, les falta experiencia, pero bueno ellos dicen saber lo que hacen».

El ex director habló de lo que hizo el personal en plena Pandemia, luchando contra lo desconocido, de los reconocimientos que nunca llegaron ni en su propia gestión llevada adelante por el Peronismo ni por la actual que lleva adelante el Radicalismo.

Eschuchá la nota:

