Navarrete: Jamás se puede hablar de colapso cuando no hay interrupción ni paralización en la atención

Sáenz Peña. El director del Hospital 4 de Junio “Ramón Carrillo”, licenciado Carlos Navarrete, expresó hoy que el nosocomio más grande del interior chaqueño contará desde la próxima semana con 24 nuevas camas para pacientes leves y moderados con Codiv19. Será mediante un espacio que está en etapa final tal lo había prometido el Gobernador Jorge Capitanich. “Acá el problema no es la cantidad de camas, sino la irresponsable movilidad. Hay un sector de la ciudadanía que no se está cuidando”, dijo.

Respecto a la situación hospitalaria del efector que conduce señaló que “no podemos hablar de colapso, porque eso hace alusión a interrupción o paralización, y en el Hospital 4 de Junio no hay interrupción de atención médica”.

Firmemente expuso que “acá paciente que ingresa se lo atiende, y es un problema de Salud Pública internarlo en algún lugar y de hecho lo hacemos rigiéndonos por la Red Sanitaria que administra las camas, y no de ahora con el Covid19 sino desde siempre, y el Hospital 4 de Junio como el resto de los hospitales de la provincia forman parte de un Sistema de Salud, y en ese sistema están contempladas las derivaciones mediante la red”.

Navarrete recordó que “el Hospital cuenta con un espacio que está siendo terminado, donde se ultiman detalles para poder dotar de más infraestructura para contener a los pacientes de esta enfermedad, y desde el Ministerio se nos ha indicado que la semana que viene tendremos ese espacio sumado a la infraestructura ya existente”.

“El problema no son las camas, ni la cantidad de estas. Ni 15 ni 50 ni 200 camas más van a ser suficientes para el grado de movilidad que muestra la sociedad. El problema es la irresponsable movilidad. Hay un sector de la ciudadanía que no se está cuidando. Lamentablemente el Día de la Madre ha sido un disparador de caso, lo vemos diariamente en el informe del Comité de Emergencia”, dijo, y agregó: “nosotros insistimos con el mensaje de cuidarse, de guardar la distancia social, del no a las fiestas clandestinas y juntadas que se siguen dando, pero la gente no entiende o no quiere entender”.

Por otra parte Navarrete expresó que “hay una realidad que es innegable y es que el Hospital atiende a todos, no hay registro, no existe memorándum ni nada parecido que indique que algún paciente se haya muerto por falta de camas”. Y pidió a la comunidad sostener el esfuerzo de tantos médicos, enfermeros, mucamos y personal de salud que día a día desdoblan ganas para enfrentar esto que se vive, “y la forma de sostener ese esfuerzo es cuidándonos y cuidando a los demás”, dijo.

“Los pacientes ingresan y se los atienden, y si son sospechosos y no hay disponibilidad para mantenerlo aislado se lo atiende, de manera aislada, en la Guardia y se lo monitorea hasta que la Red Sanitaria informe donde debe ser derivado para que tenga su cama”, señaló.

Finalmente repasó una vez más que “el Hospital tendrá un área de internación COVID con nuevas camas en el ex sector de pediatría que serán destinadas a pacientes con síntomas leves y moderados, y esta semana fueron equipadas con gases sanitarios”.