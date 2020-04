Navarrete lamentó viralización malintencionada de video de paciente que se realiza diálisis en Sáenz Peña

Sáenz Peña. El director del Hospital 4 de Junio negó que existan en Sáenz Peña pacientes con coronavirus.

Al hacer mención a un video que circulaba por las redes sociales de una mujer en silla de ruedas ingresando al nosocomio, dijo que “se trata de una paciente que vino a realizarse su diálisis, y en ese marco se toman todas las medidas necesarias de bioseguridad”. En relación a ese tema el director del Hospital 4 de Junio Carlos Navarrete desmintió que se trate de una paciente de Makallé, “se trata de una paciente de la zona y que no tiene coronavirus, según las muestras de laboratorio que se realizaron”, aseguró.

En relación a los posibles casos asintomáticos en la ciudad, recordó que “el coronavirus es algo que se está conociendo, y últimamente se está conociendo que puede haber pacientes asintomáticos. Nosotros trabajamos en forma preventiva a través del aislamiento social, o cuarentena, el uso de tapabocas, mantenimiento de la distancia, el lavado de manos, son medidas que lleva a que logremos en la ciudad no tener casos, eso es lo ideal y si tenemos casos que sean los menos posible, esa es la realidad. Se está trabajando, sabemos que no existen vacunas, la única vacuna es la restricción social, el virus no viene a tu casa, vos lo traes”, señaló.

Insistió en señalar que “uno trabaja para que no haya casos y si hay que sean los menos posible” y señalo que “el hecho de que no haya casos de coronavirus en Sáenz Peña, hace que estemos relajados, no hay que relajarse porque no sabemos si el pico lo vamos a tener la semana que viene, la otra, esto es cambiante y el hecho de que no haya ningún caso nos tiene que dar fuerzas para seguir diciendo que estamos haciendo las cosas bien”.