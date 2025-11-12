NBCH24 Online Banking y Fondos24: invertir con seguridad y mejores rendimientos

Resistencia. Nuevo Banco del Chaco ofrece herramientas digitales para optimizar los ahorros en pesos y dólares, con la tranquilidad de conocer el rendimiento de antemano y la posibilidad de acceder a liquidez inmediata.

Nuevo Banco del Chaco continúa fortaleciendo las distintas opciones de inversión para sus clientes a través de NBCH24 Online Banking y la aplicación Fondos24. Con estas herramientas, los usuarios pueden invertir en plazos fijos y fondos comunes de inversión de manera sencilla, segura y desde cualquier dispositivo, con la ventaja de elegir la alternativa que mejor se ajuste a sus necesidades.

Inversión en Plazo Fijo

Con NBCH24 Online Banking, los clientes pueden constituir plazos fijos en pesos o dólares, con una de las tasas más competitivas del mercado y la tranquilidad de conocer de antemano el monto final de la inversión.

La plataforma permite simular la inversión, seleccionar la cuenta de origen, el monto y el plazo, y operar las 24 horas, los siete días de la semana, tanto desde la web (24.nbch.com.ar) como desde la app NBCH24, disponible en Play Store y App Store.

Fondos24: liquidez y opciones en dólares

NBCH ofrece la plataforma Fondos24, a través de la empresa Nuevo Chaco Fondos, que permite invertir online de manera ágil y segura, con acceso desde la app o la web.

Entre las opciones disponibles:

Fondo Money Market: diseñado para administrar liquidez diaria con bajo riesgo y rendimiento estable.

FCI Renta Fija en dólares: fondo de bajo riesgo con liquidez en 24 horas, ideal para quienes buscan rentabilizar dólares. Monto mínimo de inversión: USD 100.

FCI Abierto Ahorro: para invertir excedentes temporales en pesos, con disponibilidad después de 20 días hábiles y rendimiento superior a la tasa de plazo fijo.

Cuenta remunerada: hacer rendir sueldos y jubilaciones

NBCH también comenzó a remunerar las cuentas de sueldos y jubilaciones, con un rendimiento superior al de otras billeteras digitales. Este beneficio aplica a todos los clientes que cobran sus haberes en NBCH.

La remuneración genera intereses automáticos sobre el saldo disponible, acreditados al final del día, sin necesidad de mover el dinero ni realizar trámites. Los fondos permanecen disponibles para pagos, compras, transferencias y todas las operaciones habituales.

Con NBCH24 Online Banking y Fondos24, los chaqueños cuentan con soluciones digitales confiables, con liquidez inmediata, opciones en pesos y dólares, y la posibilidad de optimizar sus ahorros con instrumentos adecuados para cada perfil.

Asesoramiento

Para obtener más información, se puede consultar la página web oficial de Chaco Fondos www.nchacofondos.com.ar o contactar con NBCH Inversiones al WhatsApp verificado 3624161290 o al correo electrónico inversiones@nbch.com.ar

Además, todos los tutoriales e instructivos están disponibles en la web oficial www.nbch.com.ar y en el canal de YouTube @NuevoBancoDelChaco.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

