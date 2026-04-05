NBCH24, tu banco disponible durante Semana Santa

Resistencia. Los canales digitales de Nuevo Banco del Chaco continúan operativos durante todo el fin de semana largo. Con NBCH24 Online Banking se pueden realizar pagos, transferencias, consultas y gestiones de productos desde el celular.

En virtud de la Semana Santa, el jueves 2 y viernes 3 de abril no habrá atención presencial en sucursales ni minifiliales de Nuevo Banco del Chaco, pero los clientes tendrán disponibles los canales digitales para operar con normalidad las 24 horas.

Estarán disponibles la plataforma NBCH24 Online Banking en su versión app y web, los cajeros automáticos, las terminales de autoservicio para depósitos y extracciones, así como las compras con tarjetas de débito y crédito en comercios físicos y online.

NBCH24: tu banco en el celular

Con NBCH24 Online Banking, los clientes pueden realizar sus operaciones y gestionar todos sus productos desde una sola plataforma. Desde la app o la web se pueden administrar cuentas, tarjetas, movimientos, pagos y más.

NBCH24 permite realizar pago de servicios e impuestos, compras con QR, consulta de saldos disponibles y movimientos, aviso de viaje al exterior para tarjetas de débito y crédito, compra y venta de dólares, blanqueo de PIN y reimpresión de tarjetas de débito, consulta de límites, saldos y movimientos de tarjetas de crédito, entre otras operaciones.

Además, en NBCH24 con las cuentas sueldo, los clientes pueden remunerar el dinero que mantienen en su cuenta sin necesidad de realizar inversiones, plazos fijos ni movimientos adicionales. El saldo permanece siempre disponible para pagar servicios, realizar transferencias, compras o extracciones, mientras genera un rendimiento automático todos los días.

Esta modalidad resulta especialmente conveniente, ya que permite que el dinero crezca sin dejar de estar al alcance, con un monto a remunerar de hasta $800.000. De esta manera, NBCH ofrece una solución que combina liquidez inmediata y rentabilidad, adaptada a las necesidades cotidianas de sus clientes.

Comprar dólares fácil y seguro

La compra de dólares oficiales se puede realizar de manera rápida y sencilla desde NBCH24 Online Banking, tanto en la aplicación como en la versión web. La operación se realiza ingresando en el menú Inversiones → Compra / Venta de moneda extranjera. Los dólares se depositan directamente en la caja de ahorro en dólares.

Una vez acreditados, esos dólares pueden utilizarse para pagar consumos en el exterior mediante la tarjeta de débito Chaco24, lo que permite evitar la percepción del 30% correspondiente a impuestos que se aplican cuando los gastos se pesifican. Al pagar directamente desde la caja de ahorro en dólares, no hay recargos ni restricciones cambiarias.

Con NBCH24 Online Banking, la operatoria online se encuentra disponible en todo momento desde la app o desde la web oficial 24.nbch.com.ar, permitiendo realizar gestiones de manera simple, rápida y segura durante todo el fin de semana largo.

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

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