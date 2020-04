Niño asesinado en Miraflores: La Justicia demoró la entrega del menor a su madre viológica

Miraflores. La madre del pequeño que murió de un golpe en la cabeza reclamó por su hijo cuando éste aún estaba vivo. Hoy, con dolor, contó el duro, triste y cruel proceso por el que tuvo que pasar para recuperar a su hijo, cosa que nunca llegó a pasar, porque al menor se lo entregaron en un cajón.

En los últimos días se conoció una noticia que conmocionó no solo a localidad de Miraflores, sino a toda la provincia del Chaco. El padre de un menor denunció que su hijo se había suicidado, pero las sospechas eran grandes, ya que la madre biológica del pequeño, que no vive con su padre ni con el niño, había pedido la tenencia de su hijo a principios del 2019 porque su propio hijo le dijo que en la casa su padre y su mujer lo maltrataban. Es en este contexto, que días más tarde la autopsia confirmó lo que se sospechaba: El niño falleció producto de la violencia, un golpe en la cabeza fue lo que terminó con la vida de este menor.

La Asesora de niñas, niños y adolescentes que lleva el caso contó que la mujer tenía una audiencia para el 18 de marzo pasado, en la misma se haría efectiva la entrega del menor a su madre biológica, pero la misma no se llevó a cabo por el coronavirus y por la determinación del Superior Tribunal de Justicia de efectuar todos los casos de manera electrónica.

Sin embargo, la madre del menor contó que “hace un año más o menos que ya venía peleando para que me den la tenencia y no me querían dar, se demoraban, él mismo declaró a la asistente social de que tanto su padre como la mujer lo maltrataban mucho, y ella me fue a ver a mí y yo le dije que por esa razón yo pedí la tenencia”.

Luego de que hablaran madre y asistente social, “la asistente social me dijo un día para ir a Miraflores para hacer los papeles, lo citaron a él y no se presentaron, eso pasó dos veces, y la jueza me dijo que el 18 de marzo vaya y que lo iban a traer al padre y al niño para entregármelo a mí”, sin embargo, esta audiencia nunca se dio, y la mujer, luego de más de 20 días, el pasado jueves viajó hasta Miraflores y pidió nuevamente que le entreguen a su hijo, y se enteró que “él estaba abandonado en la casa de un hermano de la mujer porque nadie lo buscó”.

La mujer se hizo presente en la comisaría y le planteó esta situación a un oficial, requiriendo, nuevamente, que le entreguen a su hijo “pregunté por qué no me daban en ese momento la tenencia, y me dijeron que ellos no podían entregarme el chico a mí, y el fiscal me dijo “usted me viene a llenar de palabrería” y el lunes volví a venir cuando ya me enteré que supuestamente se había quitado la vida”.

“Cuando hablé con el fiscal que me atendió el jueves le reclamé que yo le pedí que me entregue a mi hijo en vida, y ahora me lo entregan en un cajón, que él sabe muy bien que yo puedo hacer una demanda, que estaba presente, y le dije que mi hijo está muerto por culpa de él”, y con profundo dolor, agregó que “él tenía la posibilidad de entregarme a mi hijo, porque estaba abandonado en la casa de un extraño, y yo le dije que tenía los papeles de que me iban a dar la tenencia el 18 y no me creyó, y recién lo hizo cuando mi hijo ya estaba muerto”.

“Ahora están ambos detenidos y no saben hasta cuándo” aseguró la mujer, y contó que “ayer me dijo el comisario que hoy les iban a tomar declaraciones y se le avisaría que el niño murió por un golpe en el cráneo, y si se niegan a declarar van a tener que requerir un abogado, pero no van a salir pronto”.

“El mismo niño le dijo a la asistente social que los dos lo maltrataban, ¿Por qué no apuraron las cosas? Pero que la conciencia los juzgue toda la vida, porque podrían haberme entregado a mi hijo en vida y no en un cajón” concluyó la madre.

Fuente: Diario21