«No hay que relajarse», pidió Capitanich ante el Comité de Emergencia

Sáenz Peña. El gobernador Jorge Capitanich se reunió en la noche de este sábado con el Comité de Emergencia de Sáenz Peña para analizar la situación sanitaria y epidemiología, haciendo foco en la dinámica de contagio en este tiempo a partir de un análisis de la estructura de edades monitoreadas.

Participaron el intendente de la ciudad, Bruno Cipolini, el rector de Uncaus Germán Oestmann, el subsecretario de Salud Alejando García, la diputada Liliana Spoljaric, el director del Hospital 4 de Junio Carlos Navarrete, el subjefe de Policía David Vega, integrantes de Gendarmería Nacional y Policía Federal, y demás integrantes del Comité en representación del Municipio Local y establecimientos sanitarios privados.

El Gobernador compartió junto a los integrantes del Comité Sanitario un material demostrativo ee la dinámica y estructura de edad de contagios con datos tomados del área metropolitana y el interior provincial, particularmente de las localidades donde se han dado una aceleración de contagios.

Informó la preparación del Sistema de Salud para este tiempo, respecto a inversiones, capacidad instalada, georeferenciación que demuestra que mediante el monitoreo se puede controlar la circulación de personas. Asimismo solicitó un trabajo coordinado para evitar circulación de personas especialmente los días previos y posteriores a la celebración del Día del Estudiante, tomando como referencia que en el Día del Amigo hubo crecimiento de casos en algunas localidades.

Al finalizar el encuentro lo señaló como «muy positivo y bueno», destacó el intercambio de opiniones y la evaluación plural del cuadro de situación, y valoró el compromiso de todos los que integran el Comité y los agentes que a diario trabajan para contener la situación, al tiempo que insistió en el mensaje dirigido a la ciudadanía pidiendo extremar cuidados sanitarios y evitar situaciones de alto riesgo de contagio.

“Cuando bajen los casos y esto se consolide en el tiempo, mayor flexibilidad de actividades vamos a tener y vamos a estar mejor todos”, dijo Capitanich a la vez que expresó que “las fiestas clandestinas ocurren, las fiestas de jóvenes ocurren, las fiestas particulares que se mudan de la zona urbana a la rural existen. Asimismo, existen las estrategias de seguridad pública, pero a veces no alcanza y hay que entender que el efecto de los contagios produce un impacto en el sistema sanitario en conjunto”, sentenció.

«Vamos a convivir, casos van a haber. No tenemos vacunas, no tenemos remedios, es un virus que no reconoce climas, ciclos, absolutamente nada. Vamos a tener casos, pero debemos evitar tener números mayores. Para eso hay que evitar los contagios y para evitar los contagios, hay que restringir la movilidad. Eso significa que los comercios, la industria, los productores, los emprendedores, todos tienen que trabajar, pero aún hay cosas restringidas. Cuando bajen los casos y se consolide en el tiempo, mayor flexibilidad de actividades vamos a tener y vamos a estar mejor todos”, aseguró.