No se registraron incidentes graves durante la Navidad en Sáenz Peña

Sáenz Peña. La Policía informó que durante la noche de celebración se registraron 12 detenidos, y solo siniestros viales de carácter leve.

Bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad, la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña cerró la jornada de Navidad con un balance alentador.

El fuerte despliegue policial en los barrios y zonas comerciales permitió garantizar la tranquilidad de los vecinos durante los festejos.

De acuerdo al informe policial, se registraron 12 detenciones: 9 de ellas por infracción al Código de Faltas y 3 por delitos específicos. En materia vial, se reportaron cuatro accidentes leves, sin víctimas que lamentar.

Un dato clave para las autoridades fue la nula atención de heridos por pirotecnia en los centros de salud locales, destacando un marcado descenso en el uso de estos elementos en la ciudad.

