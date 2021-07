Oficializaron once listas que competirán en las PASO provinciales

Resistencia. El Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco informó que los días 29 y 30 de julio de 2021 se tuvieron por oficializadas todas las listas internas de las 11 agrupaciones políticas que participarán de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el día 12 de septiembre de 2021, postulando precandidatos a 16 diputados provinciales titulares y a sus respectivos suplentes.

Los que conforme a lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 2073 – Q fueron oportunamente oficializados por las Juntas Electorales de cada agrupación política y/o Alianzas.

Asimismo, en particular, con referencia a la Lista Interna “17 de Octubre” de la Alianza Frente de Todos, el postulado en cuarto lugar, Santiago Chichari, no cumplió con las condiciones del Art. Nº 98 de la Constitución Provincial (inc. 3) -ser nativo de la Provincia o tener 3 años de residencia inmediata en ella-, según Informe de Registro domiciliario de la Secretaria Electoral Nacional obrante en Expediente Nº 60/21 caratulado “Alianza transitoria Frente de Todos s/ oficialización de candidatos Elecciones Legislativas 2021” del Registro del Tribunal Electoral.

Por lo que la Junta Electoral de la Alianza, en uso de sus facultades, procedió a su reemplazo de conformidad a lo establecido en las normales legales y constitucionales que regulan la materia electoral y de partidos políticos, además de la carta orgánica partidaria y, en su caso, del reglamento electoral y lo comunicó al Tribunal Electoral.

En consecuencia, este Organismo tuvo por oficializada la lista interna mencionada por Resolución Nº 107/21, conjuntamente con las otras 7 listas internas correspondientes a la Alianza Frente de Todos, lo que se encuentra publicado en la página web del Tribunal Electoral – www.electoralchaco.gov.ar – Elecciones 2021 – Listas que participan en las PASO, y debidamente notificada a los nucleamientos políticos y al Juzgado Federal con Competencia Electoral.

Además, recordamos a la ciudadanía que toda información referida a las Elecciones 2021 puede ser recabada en el sitio web – www.electoralchaco.gov.ar – Elecciones 2021.