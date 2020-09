Omar Judis en LT16: «Lo que ocurre no le hace bien a la Universidad, y en manos del Rector está corregir esto»

Sáenz Peña. El docente universitario, ex rector, habló en AM950 sobre la cataratas de sospechas que inundan las redes sociales. Dijo que no está peleado con Capitanich. Y aclaró que si hay una convocatoria a Asamblea no se la debe esconder. «No existe el Judismo, así como lo pintan con tanta malicia», dijo.

La convocatoria a Asamblea Universitaria para revisar la legalidad y validez del nombramiento de German Oestmann como rector sigue generando polémica y según el ex rector de UNCAUS Omar Judis «lo que ocurre no le hace bien a la Universidad, y en manos del Rector está corregir esto», agregando que «debería hacer una conferencia de prensa, enseñar su recibo de sueldo que esta tan cuestionado y exponer su título para ver si cumple realmente con el Estatuto.

«No hay Judismo»

Judis, se apartó de lo que sucede en la Universidad y negó que él esté detrás de la movida. «No existe el Judismo, así como lo pintan con tanta malicia», dijo. «La Universidad no es un partido político, pero la sociedad necesita transparencia y honestidad y yo realmente creo, y estoy convencido, de la honorabilidad del señor Rector», sostuvo, mencionando que UNCAUS esta en expansión, instalada en el medio, desarrollándose y cumpliendo con el desafío de resolver la demanda de educación superior para los chaqueños.

«Hay gente que se identifica con la gesta que hemos hecho, pero los claustros no son partidos políticos. Yo fui ocho años vicedecano de Kaenel que hasta fue diputado radical», sostuvo, y rechazó que se le endilgue que pretende quedarse con el manejo de «la caja».

Explicó que él supo dar un paso al costado, sin estar inhibido, para que no se interprete que estando al frente de la Universidad pudiera entorpecer lo que investigaba (y de hecho hoy lo hace) la Justicia; «yo daré las explicaciones ante la Justicia, como debe ser», dijo.

Su relación con Capitanich

Ante la consulta sobre su relación con Capitanich y si existe un distanciamiento entre ambos dijo que «no, creo que he cumplido un ciclo, y también por mi edad he decidido dedicarme los años que me quedan a consolidar y hacer mi desarrollo profesional personal». Y recalcó que ha sido el único funcionario que duro toda la gestión de Capitanich e incluso lo acompañó a Buenos Aires cuando éste debía cumplir funciones de Jefe de Gabinete.

«Esto le hace bien a la Universidad»

«La Asamblea Universitaria es amplia y el estatuto es claro en cuento al funcionamiento. Esta compuesta por 25 miembros y se suman el Rector y Vicerrector. Si estatutariamente se llega al numero de miembros para pedir una asamblea se la pide y se convoca, no hace falta que sólo lo haga el rector», dijo.

Mencionó que la ex diputada Canata presentó una denuncia donde decía que el designado rector para seguir el mandado no cumplía con los requisitos. «Yo confío que el señor rector reúne los requisitos estatutarios y que lo que se habla de los sueldos no es cierto. Esto que está pasando le hace mucho mal a la Universidad y a Sáenz Peña como ciudad, pero esto se resuelve muy fácil como que el rector se presente en conferencia de prensa y desmienta esto mostrando su título y su recibo, y si hace eso la Asamblea lo va a aplaudir el sábado. Así deja de ser un mal entendido a partir de la presentación hecha por la ex diputada que no conoce la vida interna universitaria», dijo.

«Oestmann consiguió consenso para ser Rector»

Judis fue consultado respecto a trascendidos que señalan que él mismo propuso al actual rector y hoy lo combate. «El actual Rector como muchos chicos me acompañó a mí a Buenos Aires cuando fue Secretario de Medio Ambiente propuesto por Capitanich, y cuando volvimos el doctor Oestman fue incorporado como secretario de Actas del Consejo Superior y sin duda yo, dentro de los distintos grupos universitarios, lo hemos propuesto como Rector. Se lo propuso dentro de los distintos claustros y si tiene consenso se aprueba, pero acá no se pone en dudas la legitimidad de la elección sino de sus condiciones para ser Rector», mencionó.