Otro violento choque en pleno centro deja un motociclista grave en Sáenz Peña

Sáenz Peña. El grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo en la Avenida 33 esquina 14, un sector donde no se respeta el derecho de paso habitualmente. El hehco vuelve a mostrar que las avenidas de la ciudad se convierten en pistas. El joven lesionado está ahora internado en estado crítico en el Hospital Perrando de Resistencia.

A las 03.50 horas de la madrugada de hoy, efectivos de Comisaría 1º fueron alertados que en Avenida 33 y calle 14 había ocurrido un accidente de tránsito y un joven estaba lesionado.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes un automóvil Volkswagen Gol Trend, color rojo, guiado por un hombre de 35 años, quien resultó ileso permaneciendo en el lugar, siendo el segundo partícipe una motocicleta Yamaha YBR, de 125 cc., color negro, guiada por un joven de 24 años de edad, quien fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital “4 de Junio”.

Se dio intervención a personal de la División Criminalística quienes se abocaron a sus tareas. El Fiscal en turno dispuso se proceda a la entrega del rodado de mayor porte en el lugar previa acreditación de propiedad, en tanto la motocicleta fue llevada hacia la Comisaría 1ª para resguardo.

Más tarde, a las 05.45 horas, el paciente de 24 años de edad, fue diagnosticado con “Traumatismo Encéfalocraneano Moderado con excitación psicomotriz. Herida cortante en cuero cabelludo parietal izquierdo más otorragia izquierda. Laceración escroto lado derecho, quedando internado en Shock Room”. Minutos después, por la gravedad de las lesiones, el paciente fue derivado al Hospital Perrando, de Resistencia; donde permanece internado en estado crítico.

Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por “Supuestas Lesiones en Accidente de tránsito”.

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