Panzardi dice que los legisladores nacionales deben abandonar las redes sociales y generar cercanía

Resistencia. La intendenta de Laguna Blanca se postula como candidata a diputada nacional por el frente Vamos Chaco para las próximas elecciones del 26 de octubre.

«Quienes hoy representan a la provincia en el plano nacional, más allá de que puedan votar o no leyes que son importantes para nuestro Chaco, no están en el territorio. La gran mayoría de senadores y diputados nacionales se comunica más a través de redes sociales o de los medios que con su presencia en cada lugar, acusando recibo de una enorme necesidad que tenemos los chaqueños», cuestionó la exlegisladora provincial y postulante a una banca en el Congreso.

Panzardi, en una visita a Diario Norte, resaltó la necesidad de «trabajo conjunto para generar consensos más allá de los partidos políticos a los cuales representan diputados y senadores, y también generar un consenso o, por lo menos, un debate con el gobierno de la provincia».

«Veo una desconexión total, falta de diálogo y mucha agresión. Creo que no es la forma de construir una alternativa aquí en la provincia, que tenga verdaderamente interés en que a los chaqueños les vaya bien», señaló.

Sin embargo, tras marcar esa falta de consensos, Panzardi contrastó que sí existen acuerdos políticos en otros puntos como «no tener boleta única de papel en la provincia, habiendo varios proyectos en la Legislatura», de uno de los cuales es autora.

La jefa comunal resaltó, también, que esos pasos para fortalecer institucionalmente al Chaco son necesarios ante «un presidente (de la Nación) que lleva adelante un plan de gobierno que en nada beneficia a la provincia».

En otra instancia de su análisis, Panzardi advirtió que «el Chaco está sufriendo la falta de obra pública, de infraestructura social básica, de viviendas, de reparación de rutas existentes y de obras de rutas nuevas que han quedado interrumpidas, como la que se había comenzado a construir desde Villa Río Bermejito y llegaba a El Espinillo, donde estuve el fin de semana», enumeró, sumando a esa lista otras localidades que esperan obras de rutas como Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia.

Por último, rumbo a la contienda electoral de octubre, la candidata destacó la importancia personal que tiene tomarse «el tiempo necesario» en cada lugar que visita, sea una localidad o un paraje de la provincia, en una campaña en que todavía tiene bastante por recorrer. «Personalmente cuento los votos de a uno, así que siempre agradezco la intención al menos de recibirnos y brindarnos su apoyo», sostuvo.

«Conozco muy bien a mi provincia, pero siempre es bueno compartir vivencias, celebraciones y distintas cuestiones que hacen a la actualidad de cada comunidad», agregó finalmente.

Compartir