Para Bergia «lograr un gran acuerdo económico, político y social” es el desafío de los chaqueños

Sáenz Peña. El legislador se refirió a la necesidad imperiosa de terminar con “discusiones estériles y avanzar hacia un acuerdo integral».

El legislador provincial y titular del NEPar, Juan José Bergia, en un reportaje de Radio La Red insistió en “discutir el modelo de proyecto de gobierno y de provincia sobre todo”.

Bergia consideró que “los chaqueños tenemos que lograr un gran acuerdo económico, político y social, las discusiones no deberían ser o no debieran agotarse, en un proyecto electoralista o de aprobación de leyes en la Legislatura, deberíamos discutir el modelo de empresa que queremos, el proyecto de gobierno y de provincia sobre todo».

En ese sentido agregó: «Debiéramos decir y reconocer que nos equivocamos todos y pensar en algo distinto para nuestra provincia, dejar de confrontar y dar respuestas concretas a los problemas de la sociedad, tendríamos que acordar un reclamo en conjunto, oficialismo y oposición, solicitar una energía subsidiada como la que tienen nuestros hermanos del sur con el gas”.

Hizo referencia a la discusión tarifaria de energía eléctrica, y puntualizó que “cuando hablo de errores, me refiero, a que cuando asumió en su primer mandato Jorge Capitanich había 350 trabajadores con convenios municipales, los cuales la empresa regularizó no obstante varios de ellos hicieron juicios que hasta el día de hoy se vienen pagando, también la oposición manifestaba que no había que abonar las distintas facturaciones que producía SECHEEP a los usuarios judicializando todas estas facturaciones, generando un perjuicio inconmensurable a la empresa en lo económico y confusión al usuario”.

“Por eso hago hincapié en si queremos que la empresa desaparezca o se la privatice, o nos ponemos a la altura de la circunstancias y le decimos la verdad al usuario. La empresa que nos provee energía nos aumentó el costo en un 2842% y SECHEEP aumento el 95% del 2016 a la fecha”, concluyó el diputado del Nepar.