Para el diputado Blasco la paralización de la actividad forestal generará un duro impacto

Sáenz Peña. El diputado provincial del Chaco Ernesto Blasco defendió la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) luego de que el Superior Tribunal de Justicia dispusiera su suspensión mediante la aceptación de una medida cautelar.

Según explicó, se trata de una norma que fue ampliamente debatida en la Legislatura y elaborada con el aporte de especialistas, con el objetivo de regular el uso del principal recurso natural de la provincia.

«Nosotros en la Cámara de Diputados hemos trabajado mucho la ley de OTBN. Ha pasado por comisión y es una ley que se trabajó con expertos en la materia», sostuvo Blasco.

En ese sentido, remarcó que Chaco carece de otros recursos como minería, litio o petróleo, por lo que «nuestro único recurso natural es el forestal, la madera».

El legislador subrayó que la actividad foresto industrial es el sustento de unas 40.000 familias desde hace décadas. «Hay muchísima gente que vive y subsiste hace años de la producción forestoindustrial», afirmó, y recordó que en el pasado «la falta de regulación permitió desmontes indiscriminados que luego se saldaban con multas mínimas, fácilmente compensadas por explotaciones agrícolas posteriores».

Para Blasco, la nueva ley permite «justamente corregir ese desorden histórico. Esta norma pone orden». Aclaró además que «lo que se generó permite la actividad productiva y protege el recurso; si se lo maneja responsablemente es renovable», destacando así la importancia de la reforestación y el manejo sostenible.

El diputado detalló que el ordenamiento territorial se apoya en un mapa elaborado con participación de organismos como el INTA y universidades. «Se determinan zonas críticas y zonas donde se puede explotar más», señaló.

Respecto al fallo judicial, Blasco recordó que se trata de una cautelar y defendió el rol del Poder Legislativo. «Nuestro trabajo en la Legislatura lo hicimos, somos un poder independiente», afirmó.

Luego remarcó su expectativa de que el Ejecutivo evacúe las dudas técnicas del tribunal para que «se levante lo más rápido posible esta medida cautelar porque está en juego mucho».

Finalmente, alertó sobre el impacto económico que podría generar la paralización de la actividad. Mencionó los polos industriales como Machagai y otras localidades donde se agrega valor a la madera y se activa una extensa cadena productiva.

«Si no cuidamos el empleo privado vamos a hacer un daño tremendo a la economía del Chaco», sostuvo, y concluyó que el camino es el diálogo: «Hay que evacuar todas las dudas del Superior Tribunal de

Justicia para que rápidamente levante la cautelar»

Compartir