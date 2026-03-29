Participación activa de Oestmann en el CIN con eje en presupuesto y salarios

La Pampa. En el marco del 95° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, desarrollado en la Universidad Nacional de La Pampa el día de ayer , el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, expresó su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el sistema universitario argentino, en un contexto de fuerte deterioro presupuestario y salarial.

Durante su intervención, Oestmann remarcó que los temas abordados en el plenario “tienen un gran impacto para el sistema universitario”, y advirtió sobre la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo tanto en salarios como en gastos de funcionamiento. En ese sentido, señaló que en los últimos meses se evidenció una marcada devaluación de los ingresos de los trabajadores universitarios, así como un deterioro significativo de los recursos destinados al sostenimiento de las instituciones.

Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar en la aplicación de la ley de financiamiento universitario, al indicar que existe una normativa aprobada que aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que impide su efectiva implementación. “Hay una pérdida notable del poder adquisitivo que va a llevar muchos años recomponer”, sostuvo, en referencia a la situación de docentes y no docentes.

El rector también hizo hincapié en el rol estratégico de la universidad pública como motor de inclusión y desarrollo, destacando especialmente su impacto en el interior del país. En esa línea, valoró el crecimiento registrado en localidades donde la educación superior logró ampliar el acceso y generar nuevas oportunidades, permitiendo que muchos estudiantes se conviertan en la primera generación de profesionales en sus familias.

En relación a los desafíos actuales, Oestmann planteó la importancia de que las universidades adapten sus propuestas académicas a los cambios sociales y tecnológicos, incorporando nuevas herramientas pedagógicas y modalidades que respondan a las demandas de las nuevas generaciones. Retomando conceptos del sociólogo Zygmunt Bauman, sostuvo que las instituciones deben evolucionar para seguir siendo relevantes en una sociedad dinámica.

Como parte de la agenda institucional, el plenario también avanzó en la elección de nuevas autoridades para la conducción del CIN y en la designación del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, como representante del ámbito académico ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Como información complementaria, desde el CIN se advirtió que la situación presupuestaria es crítica en todo el sistema universitario. Entre 2023 y 2026, las transferencias a universidades registraron una caída del 45,6% en términos reales, afectando gravemente su funcionamiento. En el mismo período, los salarios universitarios aumentaron un 158%, frente a una inflación del 280%, lo que implica una pérdida del 32% del poder adquisitivo, equivalente a más de siete salarios, ubicándose en uno de los niveles más bajos de los últimos 23 años.

A su vez, los gastos de funcionamiento se encuentran actualmente en torno al 40% de su valor real respecto a 2023, lo que representa la pérdida de casi nueve meses de financiamiento.

Este escenario impacta de manera directa en áreas clave como ciencia, extensión, infraestructura y becas, donde los recortes alcanzan niveles extremos. En particular, el programa Becas Progresar registra una caída superior al 95% en términos reales, afectando el acceso y la permanencia de miles de estudiantes en el sistema universitario.

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