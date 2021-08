Patricia Lezcano: “La ministra de Seguridad no protege a las mujeres”

Resistencia. La actual directora del Isepci Chaco y precandidata a diputada provincial, Patricia Lezcano, se hizo presente en la marcha y en el acto en contra de la violencia institucional y el abuso policial. La convocatoria fue organizada por las organizaciones Mumala, Jóvenes de Pie y Barrios de Pie, quienes marcharon desde la Plaza España hacia Plaza 25 de Mayo.

La precandidata a diputada provincial por el frente “Vamos con Vos”, Patricia Lezcano, manifestó que “queda en evidencia la ausencia de la ministra de Seguridad, Zalazar, ya que en estos últimos tiempos presenciamos distintos casos de abuso policial que quedan en la total impunidad. El último hecho ocurrido en General San Martín es algo de extrema gravedad y que repudiamos enérgicamente”.

“Estamos ante un gobierno que no cuida los derechos de las mujeres. La ministra Zalazar no brinda seguridad ni protección a la ciudadanía. Lamentablemente tenemos que estar sufriendo estos hechos terribles. No podemos permitir que en la policía del Chaco haya violadores, abusadores y efectivos que abusen de su poder, hostigando, persiguiendo y abusando a jóvenes y mujeres.

“Nos preocupa que el Poder Judicial no garantiza justicia para las víctimas, últimamente vienen siendo del parte del esquema de impunidad, respecto a casos como estos”, finaliza Lezcano.