PCR o test rápidos: cuáles son y cómo se trabaja en la Termal

Sáenz Peña. El Dr. Vilalta, codirector del Hospital 4 de Junio, informó cuáles son las postas que están funcionando actualmente y habló de los insumos.

En contacto con Radio La Red, el codirector del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, Eduardo Vilalta, dialogó sobre cómo funcionan las postas en donde se realizan los test rápidos y PCR.

En primer lugar indicó que están trabajando con la posta del Hotel Gualok en horario matutino, en la posta de Ferichaco, por la tarde y en los consultorios de febriles en el Hospital 4 de Junio.

En relación a la posta del estadio Arena Uncaus, indicó que cuando comenzó la campaña de vacunación se convocó en principio a adultos mayores de 80 años, quienes tienen mayor riesgo debido a su edad, se tornó inviable la posibilidad de que funcione un aposta donde concurran personas que puedan llegar a tener covid-19. “Se decidió descontinuar este tipo de posta”.

Asimismo indicó que el promedio de hisopados entre la Ferichaco, el Hotel Gualok y el consultorio de febriles es aproximadamente igual, al promedio que tenían con la totalidad de las postas que funcionaban anteriormente.

En este contexto el co director remarcó que están tratando de que los viajeros no concurran a las postas y no al sector de febriles del hospital, porque están convocando a la gente sintomática, para “hacer un corredor sanitario más ordenado, por eso es que pueden llegar a venir personas a febriles y se les indica que concurran a la posta del Gualok o a Ferichaco”, explicó.

Para finalizar el Dr. Vilalta indicó que desde que comenzaron con las postas no tuvieron inconvenientes con la falta de insumos, ya que los reciben semanalmente y además cuentan con una reserva en caso de que haya una demanda mayor o de que se retrase la entrega de los insumos.