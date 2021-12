Peche: “Así como cambiamos Sáenz Peña vamos a cambiar el Chaco”

Sáenz Peña. El Comité de la UCR de Presidencia Roque Sáenz Peña agasajó a fiscales y colaboradores de las pasadas elecciones en reconocimiento a la labor desempeñada.

Durante el encuentro encabezado por el presidente del comité local José Martín, el intendente municipal Bruno Cipolini entregó a los exintendentes Carim Peche y Gerardo Cipolini presentes recordatorios de los más de 20 años al frente de la gestión municipal.

El exintendente Carim Peche se dirigió a los presentes relatando los inicios del proyecto político que les permitió llegar a la intendencia en el año 1999 y gobernar la ciudad a lo largo 22 años: “Lo hicimos juntos, con el acompañamiento de cada uno de los saenzpeñenses que confiaron en nosotros para lograr las transformaciones que necesitaba esta ciudad”.

Y recordó: “Junto a Gerardo Cipolini, que me acompañaba como presidente del Concejo Deliberante, tomamos un municipio quebrado, con una deuda que alcanzaba los u$s 70 millones de dólares, sueldos y aportes con meses de atraso al igual que el pago a proveedores, y en poco tiempo, con una gestión ordenada, transparente y austera, logramos salir adelante, y en la continuidad con Bruno Cipolini no pasa un solo día en que no se trabaje por el crecimiento de esta ciudad con innumerables obras y acciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos, así como cambiamos Sáenz Peña vamos a cambiar el Chaco”.

“Quiero agradecerles el compromiso que asumieron y llevaron adelante con responsabilidad en estas elecciones custodiando los principios republicanos y los derechos ciudadanos, poniendo en alto los valores y principios de nuestra querida Unión Cívica Radical, un ejemplo para nuestra juventud, luchamos por la vida, por la paz, por la libertad, por la educación pública, por la verdad, la justicia, por los derechos humanos, por la igualdad”, finalizó.