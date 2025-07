Peche, Romero Castelán y Gutiérrez, los «espadachines» para defender al Gobierno y acusar a la Oposición

Resistencia. El Gobierno reaccionó ante el enojo generalizado de los docentes, y la utilización política de la circunstancia por parte de la Oposición. De manera oficial difunden expresiones de diputados y funcionarios, los que remarcan que si no hay aumentos la culpa es de cualquiera menos de este gobierno.

Mientras en las redes sociales y en los estados de WhatsApp recuerdan las promesas de campaña de quienes hoy gobiernan, el Gobierno reaccionó en la búsqueda de un blindaje y mediante expresiones del diputado provincial Carim Peche, del diputado Francisco Romero Castelán, y del secretario de Coordinación de Gabinete del Chaco, Livio Gutiérrez, buscan bajar la espuma al enojo y tratan de explicar por qué no se puede dar aumento a los docentes.

Peche

“En estos días he escuchado críticas de los ex gobernadores Jorge Capitanich y Domingo Peppo a la actual gestión provincial, los protagonistas de los gobiernos más corruptos e inmorales de la historia del Chaco, se robaron 200 toneladas de leche destinada a niños carenciados, la mercadería que debía llegar a los hogares mas humildes la vendían los piqueteros amigos en comercios barriales, desaparecieron $1000 millones para construir viviendas a las comunidades indígenas, las viviendas y hospitales del programa sueños compartidos que no se hicieron, intendentes y funcionarios condenados por causas vinculadas a lavado de dinero y pago de pautas de publicidad a medios fantasmas, deuda con Cammesa de más de $300.000 millones, deuda pública de $360.000 millones, y podría seguir enumerando, si los protagonistas del mayor saqueo de la historia devolvieran lo que le robaron al país y al pueblo del Chaco, se solucionarían gran parte de los problemas”, dijo el diputado Peche, que recordó que en poco más de un año de gobierno el salario docente creció 220% y se cancelaron deudas que mantenía el gobierno anterior.

Romero Castelán

Por su parte el diputado Romero Castelán eligió a su par Santiago Pérez Pons, que fue ministro de Economía de Capitanich, para recordarle que «la mitomanía —también conocida como mentira patológica— es un trastorno en el que la persona miente compulsivamente para manipular a los demás. Eso es exactamente lo que representa Pérez Pons: un relato construido sobre falsedades».

Por otra parte le espetó: «tus expresiones son una falta de respeto hacia la investidura del gobernador, porque más allá de las diferencias, Pérez Pons fue el principal responsable de la debacle fiscal durante la gestión Capitanich y de momento, solo te salvaguardan los fueros”.

Gutiérrez

“Tenemos una tormenta perfecta de cuestiones económicas que nos han golpeado muy fuerte la provincia”, defendió la situación el secretario de Coordinación de Gabinete del Chaco, Livio Gutiérrez, en CiudadTV.

El funcionario, uno de los máximos denunciadores de la situación energética en la gestión pasada, advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesa la provincia, en un contexto marcado por una caída de la coparticipación, la pérdida de fondos nacionales discrecionales y una pesada herencia de deuda pública puntualizando que los vencimientos de deuda contraída en gestiones anteriores —particularmente durante los gobiernos de Domingo Peppo y Jorge Capitanich— alcanzan montos “superiores a los 120 o 130 millones de dólares por año” entre 2024 y 2027.

