Peppo afirmó que quiere volver a ser gobernador del Chaco

Sáenz Peña. El embajador en Paraguay estuvo en la Termal, se reunió con Bruno Cipolini y otros sectores. Dijo que habla con todos, habló del «ninguneo» para con su espacio Todos Unidos, advirtió que podría competir por fuera del Frente de Todos, repasó las dificultades de su Gobierno, fue crítico con la actual gestión porque «se está alejado de la gente».

ChM publicó en las últimas horas que Domingo Peppo visitó Sáenz Peña el pasado viernes con una cargada agenda de reuniones. Él mismo detalló en sus redes sociales lo realizado. Pasó por una de las sucursales de Felipe Kohn, se reunió con Noé Kohn, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores e Industriales Forestales de la Provincia del Chaco, y fue entrevistado por diferentes medios de comunicación de la localidad, participando de una larga charla con Horacio Fernández en LT16 AM950.

Sobre su reunión con Bruno Cipolini dijo que «con el intendente hablamos mucho de política también, fue buena parte de la charla, creo que lo que hay que tener es capacidad de diálogo», y agregó: «creo que la Argentina está necesitando la capacidad de diálogo, y está necesitando también conformar nuevas mayorías, y eso son cosas que hay que sentarse a hablar con todos los sectores, son cuestiones que hacen generar para que una gestión esté en cercanía, desde la sencillez y la humildad».

«Debe haber un nivel de respeto, de charlas y de acuerdos, y dejar de lado ciertos encasillamientos que a veces imposibilitan progreso para un país, una provincia, un municipio», dijo.

El ninguneo

Ante la consulta de que algunos actores del peronismo lo desestiman como posible candidato, Peppo respondió «no se si ningunear es la palabra, ante la función y uno estar lejos pero cerca, creo que algunos sectores, que saben que desde Todos Unidos tenemos un alcance territorial completo, en todos los pueblos tenemos personas y organización, con equipo y programa de trabajo».

…hoy tenemos un gobernador, que nadie discute su capacidad de trabajo, pero que también tiene un equipo que está bastante alejado de la gente y es el problema que surge…

Recordó el ex gobernador que «no fue nada fácil gobernar con la Alianza, había que ver cómo se pagaban sueldos, como se atendía la salud sin Ministerio, u obras poniendo vos el mayor porcentaje, y eso nos llevó a armar y tener un gran equipo que sabe gestionar», y aclaró: «teníamos cercanía, atención, y ocupación de la administración por la gente, hoy no tenemos eso».

Puntual y crítico manifestó que «hoy tenemos un gobernador, que nadie discute su capacidad de trabajo, pero que también tiene un equipo que está bastante alejado de la gente y es el problema que surge».

«Hay que resolver los problemas cotidianos, que ande el Hospital, que haya medicamentos, que funcione la ambulancia, hace tres años que no ingresa personal a la Academia de policía, que los patrulleros anden, que los baños en las escuelas estén bien», dijo el lanzado precandidato a gobernador.

Para Peppo «los megas proyectos está bien y no hay que dejar de hacer, pero hay que resolver las cosas que son de cercanía de la gente. A un vecino en una cuadra sin un foco en la esquina no le importa que se hable de número y de un mega transformador con generación de biomasa, el problema es el foco de la esquina que no anda, eso hay que resolver». «Yo estoy caminando para volver a ser gobernador del Chaco», sostuvo.

Gobernar con Cambiemos

El actual Embajador en Paraguay, que sostiene que Alberto Fernández debería ser reelecto, dijo que «hoy las obras que se hacen en la provincia del Chaco son con recursos nacionales y no se pone un peso, a nosotros nos tocó poner nosotros el 30%. Nosotros tuvimos que recorrer el mundo buscando recursos para reactivar el Acueducto que hoy se sigue ejecutando».

…Hoy éste Gobierno tiene tres o cuatro masa salarial guardadas en el Mercado Financiero, en las Leliq, en Bonos haciendo ‘timba financiera’…

Y remarcó que «muchas veces Ocampo (Cristian, ex ministro de Economía en su gestión) me decía que había que ir a Buenos Aires a buscar plata porque no llegábamos para pagar los sueldos, y jamás dejamos de pagar sueldos en tiempo y forma».

«Siempre defendimos los intereses de los chaqueños y jamás a un chaqueño que dependa del Estado le faltó el sueldo, y cumplimos con los Municipios para que éstos puedan cumplir con sus trabajadores. Hoy éste Gobierno (por el de Capitanich) tiene tres o cuatro masa salarial guardadas en el Mercado Financiero, en las Leliq, en Bonos haciendo ‘timba financiera’ y nosotros tuvimos que tomar un crédito para resolver una deuda que nadie la contabilizaba», sostuvo.

Mirada a futuro

«Yo vengo a ofrecerle a la gente capacidad de trabajo, con mucha cercanía, y resolución de problema en lo diario», dijo Peppo en LT16 AM950, y agregó: «también pensamos en planificación en una provincia agroindustrial, donde se tienen varios perfiles industriales que podemos desarrollar, mejorar el nivel de formación educativa, acceso a la salud de calidad, y motivar a ayudar a que el sector privado para generar nuevos empleos, ahí deben estar estos recursos que hoy se tienen, ayudando al industrial y al productor de escala media y mayor».

Sobre cómo se siente actualmente dijo «con ganas, con fuerza, me encuentro muy bien de espíritu, con muy buena recepción, con la libertad de poder andar así como soy, sencillo, sin ningún tipo de protocolo».

Diálogo con todos

Para Peppo, no de ahora, sino de cuando fue intendente y declinó su candidatura en favor del entonces senador Capitanich (2007), el diálogo es siempre importante. «Creo que sí que es importante y se tiene que hacer con la convocatoria de quienes tienen mayores responsabilidades, es decir el presidente del Partido y Gobernador, pero con la amplitud que corresponda, porque cuando la amplitud no se da la cosa se complica», sostuvo.

Con sentido crítico expresó que «al Frente de Todos lo trataron de institucionalizar, para mí lo que se buscó fue alambrar y cerrar, muy por el contrario de lo que debe ser un Frente donde debemos hablar con todos e incorporar a todos».

«Ojalá podamos tener un Peronismo fuerte y unido, donde uno se sienta parte, ahora cuando vos no te sentís parte de lo que están llevando adelante desde la conducción nos obliga a trabajar y buscar alternativas nuevas», sostuvo mirando al futuro 2023, y subrayó: «la institucionalización que se buscó no le hace bien al Peronismo, ni como Frente, Perón era frentista, el Peronismo es frentista, pero si institucionalizas con 5 o 10 partidos, muchos quedan afuera».

Sobre las relaciones con los demás dirigentes fue muy puntual. «Con Capitanich tenemos una relación personal buena pero políticamente distante», dijo, y agregó que «con Gustavo Martínez buena relación personal y hablamos cada tanto», en tanto que aclaró que «con la Oposición Política habló, porque hablo con todos desde mi rol de ex gobernador y dirigente peronista».

Para Peppo hoy «hay que tener respuesta o al menos contención de escuchar». «Uno de los mayores problemas que tiene el Chaco hoy son los piquetes y los cortes de ruta, eso se tiene que eliminar, debe ser una solución contundente y se puede hacer sin represión y en eso veníamos trabajando con mis Ministros, pero hoy es un caos, hay que trabajar con humildad desde abajo pero poniéndole claridad y transparencia en lo que se hace», manifestó.

…de darse esa negación hacia nuestros espacio nos están obligando a ir por otro camino…

Elecciones

Sobre el contexto electoral Domingo Peppo mencionó que «hoy respecto a las Primarias se que hay una fuerte intención de eliminarlas, a mí me criticaron porque las quise suspender, por nuestra parte vamos a analizar desde la conveniencia para nuestro espacio».

«Lo que nos gustaría es poder estar contenidos y trabajar en ese esquema de unidad que hablaba, pero de no darse y darse esa negación hacia nuestros espacio nos están obligando a ir por otro camino», remarcó, y fue claro en señalar que la búsqueda sería «por fuera del Frente», aunque aclaró «pero esto todo en la dinámica de la política que se habla todos los días».

«El acercamiento se pueda dar pero con garantías porque como decía un intendente yo que me quemé con el zapallo hasta a la sandía le soplo», dijo entre risas, y recordó que «hoy muchos, la gran mayoría, nos plantea que tengamos firmeza al sentarnos a hablar».