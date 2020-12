Pereyra dijo que el PJ no comparte 5 de los 11 artículos del Presupuesto

Sáenz Peña. El edil, que preside el Frente Chaqueño, Carlos Pereyra, dijo esta mañana respecto al Presupuesto que debe ser tratado mañana miércoles que «hay pequeñas grandes diferencias», pero no descartó un acuerdo de {ultima hora.

«Tenemos diferencias con lo que presentó el Ejecutivo, y no vamos a aprobar a libro cerrado, queremos que se contemple nuestra opinión y en eso estamos trabajando armónicamente en el Concejo», dijo.

«En lo institucional no estamos de acuerdo a la autorización del intendente a tomar prestamos sin autorización del Concejo; pero también no estamos de acuerdo con la naturaleza del gasto, no compartimos como se gasta en algunos ítems», dijo, y sostuvo «por ejemplo en lo salarial creemos que la erogación es importante en contrataciones a terceros y se podría mejorar los de planta permanente, habría que mejorar y comprar parque automotor y reducir así la contratación».

«Fundamentalmente no estamos de acuerdo en unos 5 de los 11 artículos. Si aprobamos así como está debemos cerrar el Concejo. Pero estamos trabajando consiente y responsablemente y creemos que en esta tarde noche podríamos llegar a un acuerdo», anticipó.