Plenario en Tres Isletas: Honcheruk lidera un nuevo espacio político en el Chaco

Tres Isletas. Atlanto Honcheruk, presidente del Interbloque de diputados provinciales del Frente de Todos Chaco, condujo un plenario de referentes y militantes en la localidad de Tres Isletas, en el Club Boca Unidos. Se trató del primer cónclave provincial bajo la consigna de “Hacer un Chaco más fuerte”. Participaron de referentes de 46 localidades chaqueñas.

El encuentro fue vivido con mucho entusiasmo y participación por parte de los presentes y se realizó una convocatoria a la militancia, a los sectores del trabajo, la producción, la industria, la cultura, la educación, para repensar el Chaco, construir una propuesta electoral creíble, seria, con honestidad y profunda vocación de servicio.

Honcheruk explicó que el encuentro se convocó para tener “un ámbito de discusión que es muy necesario para las chaqueñas y los chaqueños que acompañaron al Frente de Todos, porque no queremos que el Frente sea de unos pocos, por egocentrismo y personalismo. La soberbia nos puede llevar a la derrota y no queremos que eso suceda, somos quienes aportamos desde cada rincón del Chaco a esta construcción política”.

”Tenemos que ampliar la capacidad de escucha, revalorizar el valor de la palabra y entender las necesidades que legítimamente todas y todos los referentes que se convocaron a esta reunión están solicitando, como pedido expreso de sus localidades”, insistió.

“Es necesario que la representación institucional genuina se constituya por quienes muestran vocación de servicio y compromiso en todos los rincones del Chaco; no queremos que nos represente gente que no conoce la realidad de los pueblos y que no tiene sensibilidad social”, remarcó.

Honcheruk apuntó que, “somos personas de diálogo y de consenso. Queremos construir, no destruir, pero también necesitamos trabajar y presentar ante la sociedad una propuesta con justicia social y sensibilidad humana”.

Referentes convocados

Del plenario participaron Demetrio Ayala (Barranqueras), Alfredo Pedrini (Campo Largo), Ramón Ibarra (Charadai), Silvio Del Balzo (Charata), Mateo Vucko (Colonia Aborigen), Mario Dávalos (Colonia Elisa), Horacio Gallay y Gabriel Collard (Coronel Du Gratty), Adrián Giménez y Felipe Miranda (Santa Sylvina), Marcelo Pérez y Claudio Canteros (Enrique Urien), Hans Hipper (Fontana), Rubén Correa (Fuerte Esperanza), Guillermo Guerra y María Laura Bohn (General Pinedo), Isidro Acosta (La Clotilde), Hugo Vitter y Gladis Ruiz Díaz (La Tigra), Claudio Amarilla (Laguna Limpia), Diego Pedrini y Cabrito Cabral (Las Breñas), Alfredo Torres (Las Palmas), Juan Retamozo, Pío Ramírez y Jorge Toledo (Machagai), Rafael Frías (Miraflores), Pachi Mercado (Napenay), Máximo Gómez (Pampa del Indio), Pepe Gaitano (Pampa del Infierno), José Kumm (Presidencia Roca), Colo González (Puerto Vilelas), Alfredo Zamora, Cacho Manni y Paco López (Quitilipi), Cristina Rodríguez (Resistencia), Alejandro Gallegos (Samuhú), Nelson Jeremich y Francisco Landriel (San Bernardo), Gustavo Caballero y ‘Tacuara’ Palacios (Tres Isletas), Aldo Almirón, Gustavo Herrera, Nadia Mancebo y Víctor Vargas (Villa Angela), Fidel Montiel (Villa Río Bermejito), Vicente Vilte, Vilmar González, Arturo Martínez y Ángel Anriquez (El Sauzalito) y Marcelo Giménez (Hermoso Campo).