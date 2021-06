Polini en Radio La Red: «la sociedad nos demostró que no somos atractivos electoralmente»

Sáenz Peña. El actual presidente de la UCR chaqueña solicitó madurez y despojo de egos, para construir una alternativa. Se quejó por el documento firmado por Roy, Alicia, Aida y Gerardo, y lo tildó de «mojada de oreja».

Juan Carlos Polini, actual intendente de Du Graty, asumió la presidencia de la UCR chaqueña y tuvo esta mañana en Radio La Red un lectura crítica de la actualidad política que envuelve a ese partido, asegurando que seguir trabajando para repartirse 5 bancas no sirve, «la ciudadanía del Chaco necesita otra realidad», dijo.

«Del sector me preocupó el documento dos días antes que asuman las nuevas las autoridades diciendo lo mismo que dice el Comité Provincial», dijo sobre el documento firmado por Roy, Alicia, Aida y Gerardo días atrás, y remarcó que «esta mojada de oreja es lo que no quiere el afiliado».

«Yo recorrí todos los pueblos, y todas las líneas internas y movimientos me pidieron que acepte asumir la presidencia, pero yo quería internas y que el afiliado vota para saber quién es quién y que haya legitimación en la ¡s urnas. Nos piden que actuemos con hidalguía y sapiencia, para dejar de ser una partido de oposición y podamos ganar una elección, el objetivo es ese», dijo.

Por otra parte su crítica resaltó: «la sociedad nos demostró que no somos atractivos electoralmente, no hemos hecho buenas elecciones. Este método que se sigue utilizando está trillado y paso de moda. Si la sociedad no nos cree, el trabajo no sirve, si no tenemos gente que sean acompañadas con votos solo seguiremos repartiéndonos 5 bancas», dijo.