Polini: “La falta de inversión es tan real como los cortes de luz»

Du Graty. El diputado nacional se refirió a los cortes de energía eléctrica que se sucedieron en la provincia, durante la jornada calurosa del 1 de enero.

El diputado nacional, Juan Carlos Polini, se refirió este lunes a la ausencia de energía eléctrica que vivió provincia, durante la primera jornada del 2022. Primero lo hizo por redes sociales; luego, hizo pública una misiva en la que analiza el estado de la empresa Secheep e insta directamente al gobernador Jorge Capitanich a tomar cartas en el asunto.

BUENA ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA

Cerca de las 17:30 del sábado 1 de enero, cuando ya las redes sociales se hicieron eco de las innumerables quejas por el corte de luz que afectó a casi todo el interior provincial, Juan Carlos Polini sumó su descargo: “Es lamentable que en 14 años de gobierno, no se hayan tomado los recaudos necesarios para que cesen los cortes de luz en Chaco. Esto no sucedería si Secheep fuera administrada con transparencia y se hicieran las inversiones necesarias, tanto en equipamiento como en capital humano. Los chaqueños estamos cansados de pagar excesivas tarifas y no gozar de un buen servicio energético. Confiamos en que en este nuevo año el gobernador nos escuche y resuelva de una vez estos problemas”, posteó el actual líder de la UCR chaqueña.

SIN COMPLICIDAD NI EXCUSAS

Más tarde, cuando el corte energético continuaba, Polini extendió su opinión al respecto. “Lo sucedido el 1 de enero en casi todo el territorio provincial, es una muestra más de que el poder no es sinónimo de capacidad resolutiva. Es inhumano que en una provincia en la que se sabe que son habituales las temperaturas altas en verano, tengamos que vivir a la luz de las velas, como si continuáramos en el medioevo, y que nadie se haga cargo al respecto”, dijo.

“El comunicado de redes sociales de la empresa Secheep es más de lo mismo: un intento más de justificar día tras día lo injustificable, es decir, la falta de inversiones y acciones concretas en materia energética. La detallada especificación sobre el equipo que quedó fuera de servicio y la empresa encargada de la operatividad del mismo, no subsana el bochornoso suceso con el que el gobierno comenzó el 2022. Cientos de personas enfermas a raíz de las bajas temperaturas, mucha comida descompuesta por la falta de refrigeración y ni hablar de los incontables artefactos eléctricos afectados por los apagones constantes. El año cambia, las falencias no cesan y las excusas dejan sabor a poco”, detalló el legislador.

“El gobierno de Capitanich debe hacerse cargo de una vez del estado deplorable de Secheep. Desde 2007 hasta aquí, convirtieron a una empresa del Estado provincial superavitaria en un búnker político, abarrotado de personal (que muchas veces ni siquiera cumple horario de trabajo), a la cual se le paga religiosamente una de las tarifas más altas del país y que no denota una sola muestra de inversión en mantenimiento y/o mejoramiento de los recursos materiales y humanos”, apuntó.

Asimismo, indicó: “Los chaqueños nos merecemos una explicación, pero sobre todo, nos merecemos vivir tranquilos y sin acostumbrarnos a la desidia, al desmanejo y a contar con que cualquier día se nos queme un electrodoméstico, o preparar la pelopincho por si cortan la luz a la siesta. La realidad mata al relato una vez más. Los cortes de luz en nuestra provincia tanto en verano como en invierno son tan reales como la falta de compromiso con el pueblo y la falta de inversión que está a la vista”.

“No se puede tapar el sol con un dedo, o con una sensación térmica elevada, ni con una disculpa asentada en la tormenta. Necesitamos previsibilidad, coherencia y acción consecuente de una vez por todas. Por eso, humildemente y como ciudadano, les pido a quienes fueron electos por el voto popular ¡Háganse cargo y gestionen en bien de todos! Aquí está la oposición para acompañar de manera responsable, sin complicidad ni excusas”, finalizó.