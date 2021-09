Polini visitó LT16 y Radio La Red: «los dugratenses respaldarán en las urnas esta decisión»

Sáenz Peña. El precandidato a diputado nacional de la Lista 503 A, Juan Carlos Polini, dialogó con el periodista Horacio Fernández. Acompañado del primer precandidato a diputado provincial, Leandro Zdero, junto a Carim Peche, repasó los desafíos y habló de un modelo político agotado en Chaco.

El actual intendente de Du Graty consultado sobre su presente político, dijo: «he conversado con el equipo de gobierno de Du Graty sobre esta decisión personal y política que he tomado, porque considero que éste es el momento, y creo convenidamente que los dugratenses respaldarán en las urnas esta decisión». Y explicó, recordando que en su localidad tiene mayoría en el Concejo, va a procurar un acuerdo político; «vamos a buscar un acuerdo político con el PJ de mi pueblo, pero que la ciudadanía se quede tranquila, yo cumplo mi palabra, de ser elegido voy a ser legislador nacional y vamos a luchar porque existan reglas claras en este país», dijo.

En su visita a estos medios Polini se refirió a la gestión gubernamental actual y a los resultados que ofrecen tras 14 años. «Luego de 14 años del mismo gobierno no puede esperarse otra cosa que los mismos resultados. Esta situación se podía haber previsto y manejado de otra manera, es necesaria la complementación entre el sector púbico y el privado a los fines de sumar esfuerzos y conseguir resultados inmediatos e integradores frente a la crisis económica y social».

Además el precandidato a diputado nacional pidió acompañar el cambio sosteniendo que “hoy más que nunca está vigente la necesidad de recuperar valores, la sociedad reclama un cambio, reglas de juego claras, que quienes nos gobiernan no mientan, no roben, que estén al servicio de la sociedad y no al revés como ocurre hoy, ese cambio es el que proponemos desde la Lista 503 A Yo Cambio”.

Por su parte Leandro Zdero habló del permanente acompañamiento al sector docente reclamando el fin a los descuentos efectuados por el Gobierno y recordando que «incansablemente venimos expresando nuestro punto de vista con este tema y solicitando se les devuelva el dinero».

Respecto a la situación, el legislador dijo que “lamentamos que el gobierno siga indiferente ante el reclamo de la cláusula gatillo y siga descontando arbitrariamente a los docentes, lo que me parece desafortunado cuando el sueldo docente hoy está por debajo de la línea de pobreza”. “Tenemos claro la defensa de la educación, y esperemos que se pueda avanzar, se le de curso porque esta presentación es contundente. Fueron los docentes los que sostuvieron el sistema en momentos difíciles mientras el Ministerio estaba de cuarentena”, concluyó.

Carim Peche repasó la lista de precandidatos a diputados provinciales y subrayó las figuras de Zulma Kaenel, Zulema Wanneson, y el precandidato a diputado nacional el médico Julio Picón. «Son personas comprometidas con la realidad y con lo social, realmente nos halaga que nos acompañen en este camino que es el inicio del cambio que juntos formalizaremos en 2023 cuando recuperemos la Gobernación».