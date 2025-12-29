29 diciembre, 2025

Opción de Noticias

El portal de periodismo de Sáenz Peña, Chaco

Por el pago anticipado de impuestos 2026, Sáenz Peña ofrece un 30% de descuento

1 min de lectura

Sáenz Peña. El gobierno local anunció que el beneficio alcanza a los tributos tasas por servicios, impuestos inmobiliarios, contribución de mejoras, derechos de radicación de los vehículos y derecho de cementerio.

La Secretaría de Economía del municipio informa que, a partir del 5 de enero y hasta el 28 de febrero, se podrá acceder al pago anticipado de impuestos 2026, una medida que permite a los contribuyentes obtener un 30% de descuento.

El beneficio alcanza a los siguientes tributos: tasas por servicios, impuestos inmobiliarios, contribución de mejoras, derechos de radicación de los vehículos y derecho de cementerio; para todos aquellos contribuyentes que estén al día con sus obligaciones vencidas al 31 de diciembre del 2025.

LUGARES Y HORARIOS DE ATENCIÓN

Los interesados en acceder al beneficio pueden acercarse a:

Economía Municipal

  • Calle 16 y 3 del centro
  • Lunes a viernes, de 7 a 12 y de 15 a 19.

Centros de Gestión de Pago

  • Calle 5, entre 10 y 12 – Ensanche Sur
  • Lunes a viernes, de 7 a 12.

Avenida 33 entre 36 y 38 – Puerta del Sol

  • Lunes a viernes, de 7 a 12.

Además, el contribuyente puede consultar sus impuestos a través de internet en la página: https://apps.saenzpeña.gob.ar/Autogestion/Account/Login?ReturnUrl=%2FAutogestion%2Fdefault.aspx.

Allí, creando un usuario, se podrá acceder y obtener detalles de sus tributos e incluso se puede pagar a través de Mercado Pago.

Compartir

Te pueden interesar

2 min de lectura

Alejandro Abraam explica la importancia del bono de consolidación de deudas

1 min de lectura

Por el pago anticipado de impuestos 2026, Sáenz Peña ofrece un 30% de descuento

1 min de lectura

Lunes 5 y martes 6 de enero se pagarán los sueldos provinciales

2 min de lectura

Reconvertir los planes sociales en 2026, la meta del Gobierno de Milei