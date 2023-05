Por incumplimientos de la Empresa La Termal el municipio saenzpeñense decidió no renovar la concesión de la Terminal

Sáenz Peña. En ese marco, Landriscina reconoció que a la terminal de la ciudad de Sáenz Peña llega mucha gente, «hay 30 colectivos de transporte interprovincial y cerca de 60 provincial. Se recibía muchos reclamos por parte de los estudiantes y de la gente en particular porque ese lugar estaba en un estado de abandono».

«Por este motivo, el intendente Bruno Cipolini, decidió que una vez vencida la concesión, la administración pase a la Municipalidad y estará a cargo de la Secretaría de Gobierno», expresó.

«La terminal es la vidriera para la persona que viene de afuera y también para cada chaqueño que nos visita», dijo Landriscina y agregó: «Es por eso que tengo muchas ideas y propuestas para implementar en ese lugar».

Sobre el orden de prioridades, aseguró que lo primero que hará es «una limpieza general y continua del lugar» ya que era «una falta de respeto como estaba la situación de los espacios en común».

También detalló que dispuso la presencia de personal de seguridad las 24 horas. «Además habrá un sistema de monitoreo en la terminal, los baños se van a reformar y se incorporará un baño para personas con discapacidad. Por el momento no habrá grandes obras de infraestructura porque estamos tratando de cuidar el gasto pero si se van a realizar trabajos de pintura y algunos otros detalles».

En ese sentido, indicó que pondrán en funcionamiento una confitería para «que el que espere o venga de afuera tenga un lugar confortable cuando espera el colectivo».

LA CONCESIÓN

Al referirse al cumplimiento de los requisitos de la concreción, manifestó que «como entes de control, constantemente estábamos intimando a la empresa, pero a veces con la documental sola no alcanzaba y tampoco podíamos estar todo el día presente dentro de la terminal. Es por eso que se tomó la decisión de hacernos cargo».

El funcionario remarcó que «se hicieron numerosas intimaciones, multas y todo el procedimiento protocolar cuando no se cumple con lo pactado dentro de la concesión. Se decidió no volver a renovar, no solo con esta empresa, sino con ningún otra».

REMISES

Landriscina fue consultado sobre el funcionamiento de los remises en la terminal. Sobre esta cuestión, indicó que estuvo reunido con todas las empresas de la ciudad y la idea es «que todas las agencias de remises puedan trabajar en la terminal. Se va a trabajar en forma conjunta con la Dirección de Transporte para intensificar los controles».