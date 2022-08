Preliminares de Tango BA Festival y Mundial 2022: Los chaqueños Cecilia Giselle Bogado y Eduardo César Román a semifinales

Resistencia. Organizadas por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, continúan las instancias clasificatorias de Tango BA Festival y Mundial 2022.

El viernes 19 y sábado 20 se desarrollaron las competencias oficiales de la Preliminar de Resistencia, Chaco en el Domo del Centenario, Av. de los Inmigrantes 300. Contó con la presencia de Lucas Figueras, Director de Comunicación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien hizo entrega de los premios a los campeones que representarán a Argentina en la Semifinal del Mundial de Tango.

Resultaron ganadores en la categoría de Tango de pista la pareja de Magdalena Milagros Yrahola y Héctor Colque, representando a Salta y en la categoría de Tango escenario, Cecilia Giselle Bogado y Eduardo César Román, representando a Resistencia, Chaco, quienes obtuvieron el pase a la semifinal del Mundial de Tango.

Participaron más de 45 parejas de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, en las categorías oficiales de Tango de Pista y Tango Escenario. También se realizaron competencias en la categoría no oficial de Tango Senior.

Además, se llevaron a cabo capacitaciones, seminarios, milonga y shows en vivo y la gran competencia que consagró a las parejas ganadoras que representarán a Argentina en el Mundial de Tango.

Las parejas ganadoras en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario recibieron por parte de los organizadores locales un premio en concepto de pasaje ida y vuelta, alojamiento y comida para participar de la Semifinal y Final del Mundial de Tango. También, un reconocimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un premio por una exhibición paga en el marco de Tango BA Festival y Mundial, que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2022.

Los asistentes a la preliminar tuvieron la posibilidad de participar de un sorteo para dos personas de pasajes ida y vuelta y estadía para ver la semifinal y final del Mundial de Tango BA.

Las Preliminares son campeonatos oficiales desarrollados con la participación de organizadores privados o entidades estatales de otras ciudades del país y del mundo. Los ganadores de estos campeonatos son los representantes nacionales y obtienen el pase directo a la Semifinal del Mundial de Tango que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2022.

Las próximas a realizarse serán Lanús (Pcia de Bs As) y Potrero de los Funes (San Luis). Ya se realizaron las de Tandil (Pcia de Bs As), Villa Gesell (Pcia de Bs As), Marcos Juárez (Córdoba), General Roca (Río Negro), Tucumán, Comodoro Rivadavia (Chubut), Pinamar (Pcia de Bs As), Luján de Cuyo (Méndoza), Santa Fe, Azul (Pcia de Bs As) y Villa Constitución (Santa Fe).