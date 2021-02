Productores preocupados por la amenazada del Presidente

Sáenz Peña. Referentes de las siete filiales de Federación Agraria Argentina en el Chaco manifestaron su preocupación por las nuevas medidas anunciadas a nivel nacional que podrían afectar al sector productivo.

“Estamos en comunicación constante con los dirigentes de la entidad y filiales de Federación Agraria Argentina, siguiendo de cerca que va a hacer el gobierno con el sector productivo ante otra medida confiscatoria del sector”, señaló Javier Druzianich.

“Al sector no le sobra, para que nos vengan a poner retenciones, o cupos. Creemos que el gobierno no tiene idea de donde están parados, otra es que quieren hacerle creer a la sociedad que los aumentos en los alimentos, en la canasta familiar es por culpa del campo y eso no es así”, señalo el dirigente.

Aseguró el dirigente que “la inflación nos está llevando puesto a todos y más aún con el tema del combustible. Hay que aclarar bien, porque un productor que tiene producción y quiera realizar alimentos, por ejemplo, la mercadería que puede ser granos va a Santa Fe, tiene un precio en el flete y cuando vuelve ese alimento a la provincia del Chaco tiene otro costo de flete y estamos pagando fletes y más fletes”.

Sostuvo Druzianich que “todo es flete y combustible y al subir el combustible sube todo y nosotros también tenemos costo de producción, los costos de producción que subió un buen porcentaje debido al costo de flete”.

Aclaro que la medida que se está anunciado en el tema de trigo y maíz, no va a influir en nada en la canasta de los argentinos, “eso va a entrar en la caja política, no olvidemos que este año es de elecciones, están queriendo ver de dónde pueden seguir sacando para la fiestita”.

El dirigente de Federación Agraria, anuncio que el sector está en alerta, analizando qué medidas se van a tomar. “Vamos a hablar con el gobernador para ver de qué manera se pueden diferenciar del resto del país, ya sea a través del Norte Grande, ver cómo se puede tener una baja de retenciones, una compensación de fletes porque con estas cuestiones el productor que está más alejado del puerto es que va a ser perjudicado y en esta estamos todos los chaqueños, parte de Santa Fe, pero nosotros solo pelamos por los intereses de los chaqueños y donde también producimos”

Por este nuevo ajuste al sector productivo dijo Javier Druziancih están en asamblea permanente, “estamos hablando con la entidad a nivel nacional que se va a reunir con la Mesa de Enlace y ver de qué manera empezar a tocar los números de lo que posiblemente puede llegar a tocar el Ejecutivo Nacional, pero hay un malestar generalizado”.