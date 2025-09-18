Provincia anuncia que Chaco cubre el 55% de la demanda eléctrica con energía solar

Resistencia. En verano, cuando el consumo eléctrico alcanza su punto máximo, la energía generada por los parques solares chaqueños alimenta directamente la red provincial.

La información oficial rescata que «gracias a la incorporación de nuevos parques solares, el 55% de la demanda eléctrica del interior provincial durante los meses de mayor consumo ya puede abastecerse con energía limpia y renovable, reduciendo la dependencia de fuentes tradicionales y el impacto ambiental».

Aseguran también que «con los parques solares de Pampa del Infierno, Villa Ángela, La Corzuela y La Perla, la provincia suma más de 100 MW de potencia instalada y se integra al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), garantizando energía limpia y sostenible para miles de hogares chaqueños».

El Gobierno sostienen que «en verano, cuando el consumo eléctrico alcanza su punto máximo, la energía generada por los parques solares chaqueños alimenta directamente la red provincial. Y durante los meses de baja demanda, los excedentes se inyectan al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que conecta y distribuye la energía a todo el país, optimizando recursos y reforzando la seguridad energética nacional».

LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO INCLUYEN:

Parque Solar Pampa del Infierno (MSU Green Energy): 130 MW de potencia instalada, más de 220.000 paneles y capacidad para abastecer a decenas de miles de hogares chaqueños.

Parque Solar Villa Ángela (MSU Green Energy): 100 MW de potencia, 103.000 paneles solares y capacidad para abastecer a 45.400 hogares.

Parque Solar La Corzuela (MSU Green Energy): 40 MW de potencia, 68.000 paneles, 30.000 hogares abastecidos y reducción de 49.000 toneladas de CO₂ al año.

Parque Solar La Perla (DQD): En construcción, con 25 MW de potencia (30 MWp), 43.339 paneles, generación anual estimada de 64 GWh, abastecimiento de 7.750 hogares, reducción de 16.975 toneladas de CO₂ al año y un 65% del CAPEX ya ejecutado.

«Con estas obras, la provincia no solo mejora su capacidad de generación y su infraestructura energética, sino que también genera empleo local, impulsa inversiones privadas y fortalece el desarrollo sostenible en todo el territorio», cita el parte oficial, que menciona también que «este crecimiento en energías renovables es parte de una estrategia provincial para garantizar energía limpia, segura y con proyección a futuro».

«Con planificación, obras estratégicas y alianzas con el sector privado, seguimos construyendo un sistema energético más eficiente para todos los chaqueños», destacaron autoridades de Secheep.

