Provincia anunció la eliminación de 13 fideicomisos y el ahorro de más de $260 millones

Resistencia. El gobernador Leandro Zdero, junto al equipo económico, recibió el balance de gestión de Fiduciaria del Norte, donde se destacaron importantes medidas de ordenamiento administrativo y financiero que permitieron alcanzar un ahorro superior a los 260 millones de pesos en beneficio de los chaqueños. Al respecto, Zdero recordó que al momento de asumir la gestión, la entidad contaba con 66 fideicomisos activos.

“En el orden que he solicitado a todas las áreas, en Fiduciaria se han optimizado los recursos. Cuando asumimos existían 66 fideicomisos y una Fundación; eliminamos 13 fideicomisos y la Fundación también, porque implicaban más gastos. El objetivo es optimizar los recursos y lograr que Fiduciaria cumpla su rol de manera eficiente, con nuevas alternativas como los emprendimientos inmobiliarios que estamos impulsando hoy”, señaló.

Por su parte, el presidente de la entidad, Gerardo Santos Oliveira, graficó: “Es como si Fiduciaria tuviera 14 autos para usarlos en 7 días. La idea es optimizar, como nos pidió el Gobernador y utilizar los recursos como corresponde; como así también volcar la mirada hacia el sector privado como motor de desarrollo”.

Algunas acciones concretas implementadas:

-Eliminación de 13 fideicomisos.

-Cierre de la Fundación FDN, que implicaba gastos y donaciones.

-Optimización en la contratación de servicios.

Con estas medidas, la actual gestión avanza en el ordenamiento financiero y administrativo, priorizando la eficiencia, la transparencia y la optimización de los recursos.

