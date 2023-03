Qué dijo Polini tras el anuncio de Capitanich de cancelar el 40% de aumento en las boletas de Secheep

Resistencia. El diputado nacional se hizo eco luego de que el gobernador Capitanich confirme que no se aplicará la propuesta de aumentar un 40% la tarifa eléctrica.

Este miércoles, el gobernador Jorge Capitanich dio inicio a las Sesiones Ordinarias en la Legislatura chaqueña. En un extenso discurso, el mandatario chaqueño confirmó que no se aplicará la propuesta de aumentar un 40% la tarifa eléctrica tal como se debatía en audiencias públicas en las que legisladores habían expresado su desacuerdo.

En ese sentido, el diputado nacional Juan Carlos Polini utilizó sus cuentas oficiales para expresarse al respecto de lo dicho por Capitanich.

«Más allá de los sinsabores que me deja el discurso de Jorge Capitanich en el inicio de sesiones de la legislatura, me pone muy contento que nos haya escuchado y decida no volver a aumentar las tarifas de luz «, expresó el legislador nacional.

Seguidamente, manifestó que «el acceso a la energía es un derecho y se debe respetar», a la vez que agregó: «No queremos pagar de más por un servicio ineficiente. ¡Felicitaciones pueblo del Chaco! ¡Lo hicimos juntos, nos defendimos!».

Cabe recordar que el gobernador Capitanich señaló esta mañana en el recinto legislativo que «hemos recibido muchas opiniones de diputados y diputadas de distintas bancadas, entendemos nosotros que es muy importante transparentar los números, pero hemos decidido no aplicar la propuesta del 40% en materia de incremento de tarifa eléctrica».

Sobre el discurso del gobernador, Polini indicó: «Está claro que el relato se volvió insostenible, no es bueno que en su último discurso continúe prometiendo todo lo que no hizo durante estos años de gestión».

«Lo escucho justificar la mala administración con la pandemia y me genera mucha tristeza por el dolor que esto significó para la ciudadanía, creo que el sinceramiento del Estado es fundamental si queremos sanear la situación, y el gobernador sigue adornando con palabras bonitas los problemas cotidianos de la gente, de todas maneras resalto que en el final de su mandato al menos logró entender que no puede solo y tuvo el gesto de pedir ayuda», expresó.

«El discurso es relato, historia mal contada, no escuché una sola propuesta para el campo que es el sector productivo más grande que tiene nuestra provincia, no podemos excluir a los indispensables en un plan de gobierno, sigue hablando de inversiones, crecimiento y fortalecimiento del Estado pero no explica cómo lo va a hacer, por el contrario, reconoce que es aguda la pobreza en el Chaco, lo noté muy incómodo», opinó.

«Esa convocatoria a la oposición que reiteró en nombre de la democracia en realidad es el resultado de verse superado por la coyuntura, lo dijo él mismo: «Es insuficiente lo que hacemos». Me quedo con lo positivo, con lo realizado, pero me parece una burla que celebre que en setenta años sólo existan 3000 kilómetros de ruta pavimentada, o que nos resalte que hay aulas cómodas y agua potable para todos cuando (sobre todo los ciudadanos del interior) sabemos que no es así, hace meses que en la provincia estamos consumiendo agua turbia, hay cientos de niños a los que se les dificulta volver a clases porque sus padres no pueden garantizarles los útiles mínimos e indispensables», continuó.

En ese sentido agregó: «Sinceramente me gustaría vivir en el Chaco que Capitanich conoce, pero a los que andamos en la calle y hablamos con los vecinos, la realidad se nos plantea totalmente diferente. Así como él invitó a la oposición a trabajar, me parece una buena ocasión para volver a invitarlo a salir a caminar. No tan lejos, a 200 metros a la redonda de Casa de Gobierno ya va a poder darse una inmersión de realidad, ojalá lo haga».

«Hoy quedó demostrada una vez más su negación ante la realidad: habla de mínimos delitos, de puestos de trabajo, de renegociación de deuda y de crecimiento como si a la sociedad no le afectaran la inseguridad, el desempleo, la inflación o la disminución de poder adquisitivo. En realidad, lo único que parece preocuparle es continuar garantizándose comodidad, por ello insiste en reformar leyes y la constitución a su gusto. Que tenga la certeza de que desde la oposición podemos escuchar y debatir todo, pero nuestra principal función es defender al pueblo del Chaco de la demagogia y el autoritarismo», cerró.

Consultado acerca de la referencia del gobernador a los piquetes, acotó: «es indispensable que se haga cargo no solamente desde el discurso. Ese es el resultado de todos estos años de complacer y ceder ante las presiones de sus amigos: estos sectores se adueñaron de las calles y la gente que quiere transitar no es libre de hacerlo, está más que justificado el hartazgo de la ciudadanía. Tiene que ocuparse de combatir la violencia y recuperar el orden y la paz social, pero para eso se necesitan coraje y voluntad política».