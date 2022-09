Qué sucede en la Policía Federal de Sáenz Peña según las investigaciones impulsadas por el fiscal Sabadini

Resistencia. Según narra el fiscal a DiarioChaco todo inició a raíz de la denuncia de un hombre que habría sido extorsionado y amenazado por personal perteneciente a la Policía Federal.

«Todavía no han sido indagados , al menos no nos notificaron, nos tienen que notificar a eso así que si o si tendría que estar sabiéndolo», indicó Sabadini.

De esa manera, el fiscal comunicó que «lo que se está haciendo es terminar las diligencias finales con respecto a las medidas de ayer, aclaro porque eso no significa que de lo que se ha secuestrado no surjan otras medidas».

«Estamos avanzando sobre otras aristas de investigación. No descartamos que haya sido una sistemática habitual de esta gente «, precisó en comunicación con DCH .

De esa manera, además del allanamiento a la delegación de la Policía Federal de la Sáenz Peña, también se llevaron a cabo las diligencias judiciales correspondientes en los domicilios de los 6 agentes acusados, sobre esta cuestión, Sabadini subrayó: «Encontramos una 9 milímetros , que si mal no recuerdo, sería en el despacho del jefe de Brigada, que bueno, en el despacho del jefe se puede encontrar un arma que puede ser la reglamentaria pero ésta no es la reglamentaria y, pareciera ser que tiene el logo de la provincia de Santa Fe lo cual me alarma más y que no tendría aval en principio. Se secuestró esa arma, los libros de guardia y también se allanó al jefe de la delegación».

Ante la consulta sobre si podrían haber modificado datos en el libro de guardia, el fiscal argumentó: «No solamente eso, sino insertado datos falsos. Una vez que sucedió esto y, evidentemente habrán sospechado que éste hombre iba a ir a denunciar porque se les fue de la mano la situación, automáticamente el Jefe de la Delegación y el Jefe de la Brigada de Sáenz Peña fueron al juez federal subrogante, el doctor Aranda a hacer una presentación».

Por qué los investigan?

El pasado 3 de septiembre un hombre ingresó con su vehículo al barrio Las Palmeras en la ciudad de Resistencia y atrás era seguido por un móvil policial perteneciente a la Policía Federal de la delegación de Sáenz Peña.

El damnificado realizó la denuncia y dijo que mientras circulaba por la Ruta 16 junto a su mujer y su hijo a la altura de Quitilipi, un auto Volkswagen Gol apareció, una persona bajo el vidrio y le gritó «Alto, policía federal».

El conductor comenzó a ser interrogado por éstas personas y les contó que en su baúl llevaba ropa sin aval aduanero. Seguidamente, de acuerdo a lo consignado en su escrito, en el lugar apareció móvil de la PFA del cual bajaron dos hombres y una mujer.

Éstos agentes le habrían dicho al conductor que le iban a secuestrar la mercadería y el auto en caso que no le diera dinero que en ese momento el denunciante no tenía.

Siguiendo con la denuncia del damnificado, les ofreció un equipo de música pero los agentes no conformes con la situación, habrían decidido subir al hombre en el auto particular y viajar a la ciudad de Resistencia.

En el viaje fueron seguidos por la patrulla perteneciente a la PFA, en ese momento, la mercadería y el celular del hombre ya estaban en manos del policía que manejaba el automóvil marca Gol, de acuerdo a lo expresado en la denuncia por el hombre.

Asimismo, manifestó que lo llevaron amenazado y era apuntado con un arma. También agregó que tuvo que llamar a su suegro y se dirigieron hasta el domicilio de él ubicado en el barrio 10 de Mayo. Allí, éste familiar le entregó 400 mil pesos y más mercadería sin aval aduanero.

Continuando con el relato expuesto por el damnificado en la denuncia, los policías no estaban conformes con la situación y le pidieron dirigirse hasta la casa del damnificado y, al llegar, estos efectivos habrían robado un televisor Smart de 49 pulgadas. Cuando los investigados por esta causa estaban subiendo el artefacto al auto particular, la victima aprovechó ese momento para entrar a su domicilio.