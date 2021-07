Quedó inaugurado el Centro de Rehabilitación Ambulatorio que construyó la Provincia

Sáenz Peña. Será destinado a contener a personas con problemáticas de consumo. En su discurso, se sumó de lleno a la campaña por las PASO, y dijo que su gestión tiene hechos y no con palabras.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga inauguraron esta mañana en Sáenz Peña el Centro de Rehabilitación Ambulatorio que demandó una inversión superior a los $23.500.000. Contará con un equipo interdisciplinario que abordará de manera integral la situación de las y los pacientes, con psiquiatras, psicólogos, operadores en psicología social, trabajadores sociales, enfermeros, operadores socio terapeutas en adicciones, profesores de expresiones artísticas, nutricionistas y terapistas ocupacionales. estuvieron acompañados por los candidatos a diputados, por Sáenz Peña, Liliana Spoljaric y Roberto Bracone.

Mensaje para la oposición

“Hay un Estado presente y activo promotor de un proceso de cambio cultural y social y eso es lo que estamos haciendo en la provincia y en Sáenz Peña se puede observar a través de las múltiples obras que realizamos”, remarcó Capitanich.

“No es lo mismo tener infraestructura social básica que no tenerla, no es lo mismo tener energía que no tenerla, y acá en Sáenz Peña tenemos múltiples obras que generan empleo directo y que son obras que quedarán para siempre. Estamos trabajando para mejorar la vida de todos los chaqueños y las chaqueñas con hechos y no con palabras”, sostuvo.

Sobre la obra

Los espacios del Centro de rehabilitación ambulatorio son flexibles para albergar un flujo de personas que varían según diferentes factores y brinda instancias de contención, estimulación y recreación. La enfermería responde a la necesidad de atender urgencias, ya sean para primeros auxilios como para personas que sufran diferentes episodios de abstinencia o ansiedad.

Cuenta con un área administrativa y con espacios para atención individual y personalizada, como así también los espacios de usos múltiples y grupales, cocina y baños. También un área para el desarrollo de actividades al aire libre y para la construcción de una huerta.

El mandatario destacó que “forma parte del Plan Chaco 2030 que impulsa un conjunto de políticas públicas a los fines de promover, restituir y garantizar derechos”.

La finalidad del tratamiento ambulatorio es reconducir los desórdenes específicos que pueda llegar a presentar una persona, incrementando sus competencias psicosociales y aplicando principios y técnicas de reaprendizaje cognitivo motivacional que permitan su reinserción.