«Queremos refuncionalizar el PJ mirando al afiliado»

Sáenz Peña. Patricia Domínguez, candidata a Vicepresidenta por la Lista 214 «No me Olvides», explicó pormenores de la corta e intensa campaña de cara al 21 de marzo.

La disputa por la conducción de la Junta Departamental (Consejo local) se acelera de cara al día de las elecciones. Domínguez explicó que se dividieron en grupos para visitar directamente al afiliado. «Nos reciben con alegría y mucha expectativa, hace tiempo no se dan visitas de este tipo nos aseguran, y desde la Lista 214 «No me Olvides» que lleva como candidato a Presidente a Alejandro Capitanich estamos convencidos que este es el camino para un Partido fortalecido que pueda construir una alternativa en los próximos tres años, porque visitar al vecino para pedirle el voto tres meses antes a una elección no ha dado resultado en años», dijo.

Domínguez aseguró que el espacio al que pertenece tiene muchos proyectos para desarrollar a partir de la creación de espacios mediante Secretarías, «nosotros, con Alejandro y muchos otros compañeros, todos militantes, estamos convencido que queremos refuncionalizar el PJ mirando al afiliado».

La Lista 214 «No me Olvides» propone como presidente al Consejo Local a Alejandro Capitanich, como vicepresidenta Patricia Domínguez, y como secretario general a Sergio Ybarra. También integran la lista Marcelo Reano, Miguel Lucach, Marcela Gaffoglio.