«Quien debe controlar el cumplimiento del Decreto es la Policía», dijo Landriscina sobre apertura de Bares

Sáenz Peña. El secretario de Gobierno local desligó al Municipio de la reapertura de bares y locales gastronómico. «El Gobernador aún no ve conveniente flexibilizar este rubro en ciudades críticas, y Sáenz Peña está considerada así», dijo.

«Nuestra voluntad siempre fue ir flexibilizando actividades como esta, pero el Decreto no lo permite, y no juzgo la decisión del Gobernador, pero creo que está claro el esfuerzo que hicieron nuestros comerciantes y que no pueden aguantar más esta situación, pero la realidad nos indica que hasta que el Decreto no diga lo contrario no se puede», dijo Landriscina, secretario de Gobierno.

Para Landriscina «quien debe controlar el cumplimiento del Decreto es la Policía». «Incluso hay un toque de alerta sanitaria que se desoiría totalmente», sostuvo. Además, en declaraciones a LT16, aseguró que «esto no es lavarse las manos ni nada, el Decreto es claro».