Raúl Acosta, socio político del Kirchnerismo chaqueño, deberá enfrentar un juicio por abuso sexual

Resistencia. Este miércoles, la fiscal penal N° 15, Vanesa Fontenina, firmó el requerimiento de elevación a juicio por jurados contra Raúl Policarpo Acosta, ex funcionario de Sameep entre otros cargos.

Acosta es acusado de abuso sexual con acceso carnal (tres hechos) respecto a una mujer y abuso sexual simple (tres hechos) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal sobre la hermana de la primera víctima, según consta en la resolución judicial a la que tuvo acceso Diario Chaco.

Todo comenzó en noviembre del 2021, cuando dos hermanas denunciaron públicamente los hechos vividos con Acosta, que en ese momento se desempeñaba en Sameep, lugar de donde fue corrido. Pero las chicas manifestaron que los abusos ocurrieron entre los años 2018 y 2019, cuando el acusado se desempeñaba como subsecretario de Participación Ciudadana.

En el documento de elevación a juicio, se repasa que Acosta, «en tres oportunidades le dio besos, le tocó los pechos y los genitales, en contra de su voluntad» a una de las chicas, entre otros abusos, mientras él le decía «yo soy el único que puedo darte todo, además de plata, placer, y no salgas a decir nada porque le voy a cortar el culo a todos, sacarle las becas y dejarlos en la calle, pensá en ellos no seas egoísta, además sin mí no sirven para nada».

Mientras que a la otra hermana también en una de las ocasiones la llamó a su oficina «llaveó la puerta, guardó la llave y le besó el cuello, mientras la colocó mirando a la pared y él se posicionó detrás». Acosta le manifestaba «si querés sacar la llave, sacá de acá, refiriéndose a su entrepierna», según el documento judicial.

«Él nos daba la beca y nos decía que por qué no nos acostábamos con él, que él nos iba a dar todo, nos iba a dar plata, nos iba a comprar lo que queríamos», contaba una de las hermanas el año pasado cuando se animaron a denunciar a Raúl Acosta.

En diciembre del 2021 Acosta declaró como imputado y dijo: «En principio niego el hecho que se me imputa, y aparte quiero aclarar que la denuncia lo que hace es desprestigiarme a mí y a mi partido que es el partido de la Concertación FORJA que presido yo, a raíz de una decisión discrecional con respecto a altas por bajas de beneficiarios de beca, circunstancia que será demostrada con las medidas probatorias que van a ofrecer mis abogados defensores». No dejó que se le realizó un perfil psicológico. El 27 de mayo de este año ratificó los dichos.

A modo de prueba, la fiscal Fonteina incorporó entre otras cosas las denuncias formuladas por las dos hermanas, más las declaraciones testimoniales de ambas. Además se recabaron otras testimoniales de testigos e informes psicológicos de las chicas denunciantes.