Reguera le enrostró a Pérez Pons su mala administración, las responsabilidades de Coqui, y hasta los Sena

Sáenz Peña. Ante la creciente actividad en redes sociales y la postura siempre opositora y crítica de la gestión radical por parte del ex ministro de Economía del kirchnerismo chaqueño, el dirigente radical no tuvo compasión en las críticas, según un comunicado difundido ayer.

El entorno del ex candidato a diputado y presidente del Consejo de la Magistratura (M.C.), Edgardo «Tati» Reguera, difundió un mensaje del rigente radical saenzpeñense cercano al actual intendente Cipolini.

En el material difundido se asegura que Reguera cuestionó duramente al ex ministro de Jorge Capitanich, Santiago Pérez Pons, recordándole los desmanejos de la gestión que integró, acompañada —según señaló— por “personajes nefastos”, varios de los cuales terminaron detenidos, imputados o doblemente procesados, incluido su referente político, Jorge Capitanich, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También mencionó a otros ex aliados hoy condenados por delitos graves, entre ellos homicidio (Aunque en el comunicado no se cita, pero es en alusión al Clan Sena, cercanos políticos a la estructura kirchnerista chaqueña a la que pertenece Pérez Pons).

Reguera afirmó que, “en lugar de patotear con expresiones básicas”, Pérez Pons debería mostrar respeto por las instituciones y hacerse cargo del estado en que dejaron la provincia antes de abandonar el gobierno en diciembre de 2023: “Una provincia quebrada, con Secheep, Sameep e Insssep colapsados y sobrepoblados, y con dependencias llenas de amigos acomodados a último momento”.

Además, recordó que durante toda la gestión anterior “los salarios jamás le ganaron a la inflación” y acusó a Pérez Pons y al gobierno nacional de Alberto Fernández de ser “los principales generadores de pobreza”, producto de la inflación y la emisión descontrolada: “Usted estuvo en ambos gobiernos, provincial y nacional, de la mano de Guzmán. No puede venir ahora a mentirle a la gente”.

Reguera sostuvo que el ex ministro “no tuvo un buen desempeño”, que “no salió por la puerta grande” y que, hasta hoy, “es señalado como uno de los responsables de la derrota por su soberbia y la de su jefe político”.

Invitó a Pérez Pons a realizar un “mea culpa” y reconocer el fracaso de su gestión: “Tuvieron 16 años para gobernar y dejaron una provincia devastada”.

También recordó que durante su administración “se favoreció a personajes sin preparación y con antecedentes penales, como Emerenciano Sena, en lugar de respetar la carrera docente y policial”, lo que derivó —según Reguera— en el desorden institucional y en las calles dominadas por grupos que respondían al oficialismo de entonces. “Hoy las rutas están libres, las calles también, y se terminó esa época en la que parecía inevitable sufrir cortes de luz o de agua en estas fechas. Eso es responsabilidad del gobierno de Leandro Zdero”.

Reguera subrayó que la actual gestión enfrenta “el enorme desafío de encarrilar una provincia al borde del colapso, con los índices de pobreza mas altos de la historia del Chaco».

Compartir