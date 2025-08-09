«Rendimos homenaje y pedimos pan y trabajo para aquellos que no lo tienen”, dicen los trabajadores chaqueños

Resistencia. Trabajadores ocupados y desocupados acudieron este jueves a la capilla San Cayetano para rendir homenaje al santo del pan y del trabajo. Dirigentes de la CGT y de la UPCN advirtieron a los gobernantes que «sin trabajo no va a haber futuro».

Este jueves 7 de agosto se celebra a San Cayetano, el santo patrón del pan y el trabajo que, como en otras oportunidades, convocó a gremios y organizaciones sociales a la capilla ubicada en la calle San Buenaventura del Montealto, en la esquina de la Calle 1 y 25 de Mayo.

Los secretarios Generales de la CGT local, Adrián Bellomi (ATSA) e Isaías Alegre (Camioneros), con la secretaria General de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Perla Portal, participaron de la actividad en honor al santo.

“Hoy más que nunca a nuestro patrono, que para nosotros representa el pan y el trabajo, poder rendirle homenaje en un día tan caro sobre todo a los sentimientos de los católicos. Pedimos trabajo para aquellos que no lo tienen para que puedan llevar el pan y el sustento a la mesa todos los días”, expresó Bellomi.

“Estamos en tiempos con vientos, de parte del gobierno nacional y provincial, que lejos de generar trabajo lo están destruyendo. Por eso nuestra presencia acá, a pesar de la lluvia, y de los compañeros que acudieron a este llamado. Trabajadores que vienen a agradecer tener trabajo, aquellos que no lo tiene a pedir conseguirlo”, comentó y afirmó: “Más que nunca nos manifestamos haciendo ver a quienes nos gobiernan que sin trabajo no va a haber futuro”.

Alegre, por su parte, destacó la crítica situación laboral en la provincia del Chaco: “Es catastrófica”. El dirigente habló de las destrucción de entre el 40% al 50% de los empleos formales. “Ni hablar del empleo informal porque si se destruye el empleo formal, los que hacen changas en los barrios tampoco tienen. En dos semanas han echado cerca de 2 mil compañeros del sector publico y también el sector privado está atravesando una situación angustiante”, recalcó.

“Hoy, pedimos trabajo para los compañeros. Que el que tiene venga a agradecer y que aprenda a ser solidario con los demás. Pero, a nuestro patrono, trabajo”, acentuó.

Por último, Portal, destacó la importancia de la fecha para “agradecer el pan y el trabajo, y solicitar la bendición de dios hacia nuestra provincia y nuestro país. Y pedir también a dios que nos acompañe en estos momentos difíciles para los trabajadores y sus familias”.

Compartir