Restituyen en el Tribunal de Cuentas a Elda Pértile, destituida hace más de 20 años ”por una maniobra del rozismo”

Resistencia. La ex intendenta de Resistencia, legisladora provincial y nacional, reasume este martes a las 11 horas en este organismo constitucional, tras una larga lucha judicial para anular el resultado del Juicio Político que le realizaron en la Legislatura provincial. “Fue el primero en la provincia y el país hecho por diputados, pero les fue mal”, consideró.

“Han pasado más de 20 años y muchas personas no saben de qué se trata. En el año 1999 había pedido licencia, para acompañar la primera postulación a gobernador de Capitanich. Eso me significó una denegatoria a la licencia para ejercer mis derechos ciudadanos y, al no poder avanzar judicialmente, lo hicieron a través de un Juicio Político”, comenzó explicando la contadora Elda Pértile.

Añadió luego que “ni siquiera tuvieron como fundamento el motivo por el que había pedido licencia. Simplemente configuraron un abandono de servicio, computando desde el día que pedí licencia – que estuve presente -, como al día siguiente que fue 9 de julio (feriado), después siguieron sábado, domingo y el lunes día en que falté, sin considerar que los miembros del Tribunal podemos faltar 48 horas sin justificar; es decir, falté sólo 24”.

Continuó explicando que “es así que computaron 5 días. En la Cámara de Diputados era la época del rozismo (gobierno de Angel Rozas), eran mayoría, levantaron la mano para votar y me destituyeron. Me inhabilitaron para cumplir cargos públicos. Y desde entonces batallé 20 años para volver al Tribunal, lo que ocurrirá este martes a las 11 horas en que reasumo y juro”.

En razón de ello, Pértile recordó que, “esto significó ir a la Corte Suprema porque acá el Superior Tribunal no me habilitó la vía extraordinaria. Allí se anuló el Juicio Político y ordenó a los tribunales locales dictar una nueva sentencia, que es la que ordenó mi restitución y que hoy se está materializando”.

La exlegisladora indicó que era uno de los 5 miembros del Tribunal de Cuentas, cargo que prevé la Constitución Provincial; por lo que ahora vuelve a ocupar su lugar integrando la Sala de Municipales, cuestiones a las que se abocará ahora.

Aclaró además que “no reclamé que se me reconocieran salarios, pero sí daños y perjuicios, que me han pagado en cuotas, y ahora faltaba reasumir en mi cargo. Este fue el primer Juicio Político que se realizó en la provincia y en el país como un gran experimento, pero no les fue bien. En otras casos fue a magistrados, pero éste lo hizo la Legislatura provincial”.

Observó también que al no tener el fallo una fecha de restitución, y ella estar ocupando cargos nacionales, “terminé mi mandato como diputada nacional y me presenté en el Tribunal de Cuentas a fines del año pasado. No me dejaron asumir”.

“Esto no es una nueva designación. Acá hay una orden judicial que está firme y consentida y sólo tenía que cumplirse, y la Cámara tuvo que intimarlos para que cumplan”, concluyó.

El antecedente judicial

De esta manera, este martes se cumple una disposición de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que intimó al Tribunal de Cuentas del Chaco a arbitrar las medidas administrativas pertinentes a fin de restituir en el cargo a la contadora Elda Aída Pértile, debiendo tomarle juramento. Todo esto después del “ultimátum” que había dispuesto ese tribunal sin que se concretase la reincorporación.

Cabe recordar que en la actualidad, una de las vocalías se encuentra vacante, desde la jubilación del contador Rubén Noguera, y es subrogada por el contador Elvio Pavich.

Este procedimiento de restitución se da en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por esa misma Sala en septiembre de 2014, que ordenó devolverle el cargo y también abonarse una indemnización desde el momento en que fue destituida hasta el dictado de esa sentencia, lo que fue concretado. Llevando las firmas de las juezas Geraldine Varas y Natalia Prato, ambas de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

La sentencia, confirmada en 2015 por el Superior Tribunal de Justicia, nunca se ejecutó; ya que Pértile ocupó diversos cargos públicos, primero como diputada provincial (2009-2017) y después como diputada nacional (2017-2021). No obstante, en diciembre de 2021 Elda Pértile concurrió al organismo para solicitar que se efectivice la sentencia, dado que había finalizado su mandato como diputada nacional.