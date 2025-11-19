Ricardo Spuch Redondo, sacerdote español, concluyó su misión en la Diócesis San Roque

Sáenz Peña. Luego de seis años y tres meses realizando su misión acompañando a la comunidad de la Parroquia San José el sacerdote Ricardo Spuch Redondo partió a su tierra natal.

En las redes sociales la Diócesis San Roque mencionó que la comunidad de Sáenz Peña despidió en estos días al Padre Ricardo Spuch Redondo, sacerdote que durante más de seis años llevó adelante su misión pastoral en la Parroquia San José, ubicada en calle 18 entre 31 y 29 del centro de la ciudad.

Su partida marca el cierre de una etapa profundamente significativa para los fieles que lo acompañaron desde su llegada, un 19 de agosto en 2019. Tiempo que marcó también su vida de servicio en la Iglesia siendo ésta su primer experiencia misionera fuera de la Diócesis de Madrid, donde regresa a continuar con su camino sacerdotal.

Ahora, tras culminar esta etapa en tierras chaqueñas, donde siempre mostró un cariño paternal para con las costumbres y el folclore característico arraigado en las vivencias de la comunidad, el Padre Ricardo Spuch Redondo regresa a su país para continuar su misión en la Arquidiócesis de Madrid.

Desde hace varias semanas se tomó un tiempo prudencial para despedirse en cada comunidad creyente, como las distintas Capillas que pertenecen a la jurisdicción de San José, y finalmente en una misa presidida por Monseñor Hugo Barbaro, de quien fue activo colaborador en cuestiones canónicas, recibió muestras de afecto, gratitud y reconocimiento por el camino recorrido junto a los fieles.

La comunidad de San José y de toda la ciudad, así como la Diócesis, le desearon un fecundo servicio en su nueva misión, confiando en que seguirá llevando el mensaje del Evangelio con la misma entrega que lo caracterizó durante su paso por Sáenz Peña, animados por la invitación de la Santa Iglesia de «ser peregrino de Esperanza».

