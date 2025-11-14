Rolón y Chávez ganaron las elecciones de Asesch Sameep

Sáenz Peña. El gremio Sanitarista de la provincia llevo adelante sus elecciones y fueron electos Baba Rolón cómo secretario general y Omar Chávez como adjunto. En Saenz Peña la lista de impuso 104 a 43, y en el resultado global provincial gan 589 a 205. Chávez visitó LT16 y repasó el accionar del gremio en este tiempo y lo que se plantea para la gestión de 4 años que se inicia.

En las redes sociales desde el sindicato expresaron: «Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los afiliados y afiliadas que, con su voto y su confianza, hicieron posible esta contundente y arrolladora victoria de la Lista N°1 Celeste y Blanca frente a la Lista N°2 Verde».

«Este resultado no es solo un triunfo electoral: es el reflejo de la unidad, la fuerza y el compromiso de cada compañero y compañera que cree en un sindicalismo participativo, transparente y cercano a las necesidades reales de los trabajadores».

Omar Chávez visitó LT16 e hizo un repaso por las acciones gremiales concretadas y su rol como Vocal en representación de los trabajadores, e indicó que «a partir de hoy, asumimos con humildad y responsabilidad el desafío de honrar este respaldo con trabajo, gestión y resultados concretos. Nuestra conducción, encabezada por Baba Rolón, reafirma su compromiso con una ASESch que siga creciendo, defendiendo los derechos de los afiliados, garantizando mejores condiciones laborales y fortaleciendo la solidaridad que nos une como organización».