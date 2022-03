Rusia tomó el control de una ciudad estratégica en el sur de Ucrania

Ucrania. Funcionarios ucranianos afirmaron que perdieron la primera capital provincial, Kherson, en el sur del país y con acceso al Mar Negro; fuerte explosión cerca de la estación de tren de Kiev.

18.41 La policía rusa detiene a una superviviente del sitio de Leningrado que protestaba contra la invasión de Ucrania

Las protestas en Rusia contra la invasión de Ucrania siguen, pese a los miles de arrestos. Si el martes se llevaron a unos niños a la comisaría, este miércoles le ha llegado el turno a Elena Osipova, una muy conocida superviviente del sitio de Leningrado, una acción que llevaron a cabo los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, hace ahora 81 años.

La activista es conocida, entre otros motivos, por un grafiti que dedicó a una amiga que perdió a toda su familia durante el asedio nazi. La anciana ha sido detenida por dos policías antidisturbios en pleno centro de su ciudad, San Petersburgo, mientras portaba dos carteles donde pedía la paz en Ucrania y el fin de las armas nucleares del mundo. Según el portal OVD-INFO, vetado por el regulador de Internet ruso, en la ciudad han sido detenidas más de 300 personas tan solo en la jornada de este miércoles.

18.16 El Pentágono teme un aumento de las víctimas civiles ucranianas

Estados Unidos teme un aumento de víctimas civiles en Ucrania, en un momento en que el Ejército ruso parece decidido a bombardear las grandes ciudades para forzar la rendición de los ucranianos, dijo el miércoles un alto funcionario del Pentágono. «Prevemos un mayor uso de la artillería cuando se acerquen a los centros urbanos y cuando intenten cercarlos», dijo a la prensa el funcionario, que pidió el anonimato.

«Es típico de un asedio: cuando quieres cercar un centro urbano y someterlo, obligarlo a rendirse, la artillería se convierte en un arma muy útil», explicó. «Pero lo que nos preocupa es que al ser más agresivos, se vuelven menos precisos y menos selectivos» en sus ataques de artillería», agregó.

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo el miércoles que hasta la medianoche del 1 de marzo había confirmado que 227 civiles habían muerto y 525 habían resultado heridos en Ucrania durante el conflicto.

La estratégica ciudad de Kherson, en el sur de Ucrania y con acceso al Mar Negro, ha caído en manos de las fuerzas rusas, dijeron funcionarios ucranianos el miércoles, convirtiéndose en la primera ciudad importante en quedar bajo control ruso desde que comenzó la guerra la semana pasada, informó el diario The New York Times.

«Aquí no hay ejército ucraniano», dijo en una entrevista el alcalde de Kherson, Igor Kolykhaev. «La ciudad está rodeada». El funcionario dijo que se reunió hoy con el comandante ruso que planea establecer una administración militar.

Unos 10 oficiales rusos armados, incluido el comandante ruso, habían ingresado al ayuntamiento, dijo Kolykhaev. La caída de Kherson, una ciudad de 300.000 habitantes, al noroeste de la península de Crimea, es estratégicamente importante porque permitiría a los rusos controlar una mayor parte de la costa sur de Ucrania y avanzar hacia el oeste, a Odessa.

17.31 Expectativa por el diálogo de este jueves en Polonia

Tras idas y vueltas, Rusia y Ucrania vuelven a la mesa de negociaciones: en el bosque de Bialowieza (una reserva natural polaca), en la intersección de Ucrania, Bielorrusia y Polonia, donde las fronteras se difuminan y el encuentro a mitad de camino es más fácil, las delegaciones se preparan para el diálogo este jueves. Mientras intensifica su ofensiva militar, Moscú aseguró que la hipótesis de un alto el fuego también está sobre la mesa de negociación.

El jefe negociador de Vladimir Putin, el empresario-mediador Vladimir Medinsky, explicó que el lugar de las conversaciones fue elegido de común acuerdo entre las partes, tras el primer encuentro a orillas del río Pripyat, entre Ucrania y Bielorrusia. Y aunque Rusia aseguró que tiene garantizado un «corredor de seguridad», la llegada de la delegación ucraniana recién se anuncia el jueves por la mañana, tras muchas horas de complicado recorrido.

La segunda ronda llegó con Ucrania cada vez más aplastada por el asedio militar. Las seis horas alrededor de la mesa del primer encuentro, intercaladas con descansos tácticos, sentaron las bases de un enfrentamiento que no será breve. Alrededor de la mesa se esperan los mismos miembros de las dos delegaciones, encabezadas por Medinsky, por un lado, y el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, por el otro. Hay muchos puntos por abordar, entre una Rusia decidida a hacer valer sus avances sobre el terreno y Ucrania que apuesta al éxito de su resistencia, advirtiendo que no aceptará el ultimátum.

17.28 EE.UU. considera la retórica nuclear de Putin como el «colmo de la irresponsabilidad»

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, calificó el miércoles la retórica nuclear «provocadora» de Vladimir Putin como «el colmo de la irresponsabilidad», días después de que el mandatario ruso pusiera en alerta a sus fuerzas estratégicas tras invadir Ucrania. Esa retórica «es peligrosa, aumenta el riesgo de errores de cálculo y debe evitarse», subrayó el secretario de Estado durante una rueda de prensa.

17.09 Blinken dice que EE.UU. «apoyará los esfuerzos diplomáticos» para un alto el fuego en Ucrania

Estados Unidos «apoyará los esfuerzos diplomáticos» de Kiev para alcanzar un alto el fuego y la retirada de las fuerzas rusas de Ucrania, dijo el miércoles el secretario de Estado, Antony Blinken. «Si hay pasos diplomáticos que podamos tomar que el gobierno ucraniano crea que serían útiles, estamos preparados para tomarlos, incluso mientras continuamos apoyando la capacidad de Ucrania para defenderse», dijo en una conferencia de prensa en Washington.

17.07 Rusia se vuelve más agresiva e incrementa los ataques sobre Kiev, según EE.UU.

Las fuerzas rusas parecen haberse vuelto más agresivas en sus ataques a la infraestructura dentro de Kiev, que ha visto un aumento de los ataques con misiles y artillería, dijo el miércoles un funcionario estadounidense de alto rango. Después de casi una semana, Rusia aún no ha logrado su objetivo de derrocar al gobierno de Ucrania y sus afirmaciones de haber tomado una primera ciudad fueron rebatidas por Ucrania y Washington.

Sin embargo, el balance de la guerra es cada vez más duro para los civiles, ya que las autoridades ucranianas calculan que hasta ahora han muerto más de 2000 civiles debido a que los ataques rusos han destruido hospitales, escuelas y viviendas. «Hemos observado, al igual que todos ustedes, un aumento de los misiles y la artillería que apuntan a la ciudad y esta agresividad (creciente) en términos del hierro que están lanzando a la ciudad», dijo el funcionario.

16.30 Una fuerte explosión se escuchó cerca de la estación de tren de Kiev

El miércoles se oyó una fuerte explosión cerca de la estación central de ferrocarril de Kiev, la capital ucraniana, según informó el asesor del Ministerio del Interior Anton Herashchenko. Un testigo de Reuters en Kiev informó de que escuchó una enorme explosión que hizo «temblar la tierra».

16.25 Locura por el iodo en Europa

La invasión de Rusia a Ucrania y los comentarios de Vladimir Putin de que la disuasión nuclear de Moscú está en alerta máxima desataron una ola de ansiedad en Europa Central, con personas que se apresuran a comprar iodo que creen que puede protegerlos de la radiación.

Desde Polonia hasta Bulgaria, las personas que viven en los antiguos estados satélites de la era soviética también llenaron las oficinas de pasaportes, llenaron sus tanques de combustible y se prepararon para irse en cualquier momento. Otros preguntaron acerca de unirse al ejército.

«En los últimos seis días, las farmacias búlgaras han vendido tanto [iodo] como lo que venden en un año», dijo Nikolay Kostov, presidente de la Unión de Farmacias. «Algunas farmacias ya están agotadas. Hemos pedido nuevas cantidades, pero me temo que no durarán mucho».

16.10 Cuatro aviones de combate rusos violaron espacio aéreo de Suecia en el Báltico

Cuatro aviones de combate rusos violaron el miércoles brevemente el espacio aéreo sueco al este de la isla de Gotland en el mar Báltico, indicaron las Fuerzas Armadas suecas en un comunicado.

«En el contexto actual, nos tomamos este incidente muy en serio. Es una acción irresponsable y poco profesional por parte de Rusia», añadió el texto. Los «dos Sukhoi Su-27 y dos Sukhoi Su-24 violaron el espacio aéreo sueco» y los interceptores Gripen pudieron documentarlo. «Esto demuestra que nuestra preparación es buena. Estamos en el lugar para garantizar la integridad territorial y las fronteras suecas».

Ejercicios conjuntos con aviones de combate finlandeses tuvieron lugar hoy en Gotland, según medios suecos.

La isla, que tiene una posición estratégica en el Mar Báltico y está a poco más de 300 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, había recibido refuerzos suecos en enero, durante las primeras tensiones en torno a Ucrania.

Tanto Suecia como Finlandia, socios de la OTAN pero oficialmente neutrales, han visto revivir el debate sobre su pertenencia a la alianza con la invasión rusa de Ucrania, para beneficiarse de la protección mutua definida por el artículo 5. Rusia reafirmó el viernes, al día siguiente del inicio de la invasión, que la adhesión de uno o ambos países «tendría graves repercusiones militares y políticas».

16.00. El pedido de China a Rusia por los Juegos Olímpicos

Un informe de inteligencia occidental revelado por The New York Times indica que altos funcionarios chinos les pidieron a sus pares rusos a principios de febrero que no invadieran Ucrania antes del final de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.

El informe indica que altos funcionarios chinos tenían algún grado de conocimiento sobre los planes o intenciones de guerra de Rusia antes de que comenzara la invasión la semana pasada. El presidente Vladimir Putin se reunió con su par chino, Xi Jinping, el 4 de febrero pasado, antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Pekín. Los dos gobiernos emitieron una declaración en la que afirmaban que su asociación «no tenía límites», denunciaban la ampliación de la OTAN y afirmaban que establecerían un nuevo orden global con verdadera «democracia».

15.44. Más sanciones de EE.UU.

Estados Unidos anunció el miércoles nuevas sanciones por la invasión rusa de Moscú que esta vez afectan a la industria de defensa de Rusia y a las importaciones tecnológicas de su aliado Bielorrusia. La Casa Blanca reveló «restricciones radicales contra Bielorrusia para evitar su importación de bienes tecnológicos en respuesta a su apoyo» a la guerra contra Ucrania. Asimismo, anunció «sanciones dirigidas al sector de defensa de Rusia» para «imponer costos significativos a las empresas rusas de desarrollo y producción de armas».

15.39. El empresario ruso Roman Abramovich dice que decidió vender el Chelsea

El empresario ruso Roman Abramovich dijo el miércoles que decidió vender el Chelsea Football Club y prometió donar el dinero de la operación para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania.

«Siempre he tomado decisiones teniendo en cuenta los intereses del club», dijo Abramovich en un comunicado. «En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el club, ya que creo que es lo mejor para el club, los aficionados, los empleados, así como los patrocinadores y socios», señaló.

15.32. EE.UU. acusa a Rusia de movilizar armas prohibidas por la Convención de Ginebra

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, acusó este miércoles a Rusia de movilizar bombas de racimo y otras armas prohibidas por la Convención de Ginebra en su ofensiva en Ucrania.

Las declaraciones de Thomas-Greenfield se producen en momentos en que las fuerzas rusas atacan varias ciudades ucranianas mientras acumulan tropas en torno a Kiev, la capital. «Parece que Rusia se está preparando para aumentar la brutalidad de su campaña contra Ucrania», dijo Thomas-Greenfield a la Asamblea General de Naciones Unidas.

15.28. El G7 busca impedir que Rusia burle las sanciones usando criptodivisas

Las potencias del G7 estudian medidas para evitar que las personas y las entidades rusas que fueron blanco de sanciones por la invasión de Ucrania usen criptomonedas para burlar los dispositivos de control, informó este miércoles el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner.

«Deberemos tomar medidas para impedir que las personas y las instituciones de esa lista usen criptomonedas que no son reguladas. Hemos actuado en ese sentido en el marco de la presidencia alemana del G7″, indicó Lindner en un comunicado.

15.07. Más de 7000 arrestos en Rusia

Un total de 7032 personas fueron detenidas en Rusia, desde el 24 de febrero, durante las protestas contra la invasión a Ucrania. Así lo anunció el sitio independiente OVD-Info que se ocupa de la protección de los Derechos Humanos en Rusia, especificando que cada departamento de policía puede tener más detenidos que los que aparecen en las listas.