Sáenz Peña aumentará un 40 % la presión de agua en diciembre

Sáenz Peña. Gran expectativa genera las obras de conclusión del Segundo Acueducto para el interior provincial y en particular para la segunda ciudad chaqueña. Así lo mencionó José Martín, coordinador de Zona II, en una consulta realizada por OdeN.

Opción de Noticias dialogó con el responsable de l conducción de la empresa Sameep en la zona centro, y en esa oportunidad el ingeniero José Martín mencionó que finalizado el porcentaje que aun se adeuda de una obra tan importante, y que se dilató tanto en el tiempo, como el Segundo Acueducto se subsanará un problema histórico.

Martín dijo que en el Directorio de la empresa Sameep se estima que tras el inicio de obras para la conclusión del Segundo Acueducto del Interior los primeros avances se verán reflejados antes de fin de año. «Tal vez, y en eso se está trabajando mucho, antes de diciembre el caudal de agua que llegue a Sáenz Peña se incremente 40% justamente por esta obra que mediante el Gobernador Zdero fue al fin comprometida para ser terminada», dijo Martín.

La visión del Directorio

El Gobierno detalló que las tareas se iniciaron en el punto de toma debajo del puente Chaco-Corrientes y en la planta potabilizadora, «ya están las máquinas y los primeros trabajos», confirmaron desde el Directorio.

«Este proyecto, que ha sido un anhelo para los habitantes de la zona busca subsanar un problema histórico en el Chaco. Según las estimaciones de Sameep, los trabajos de impulsión permitirán que antes de diciembre el caudal de agua que llegue a Sáenz Peña se incremente 40%, lo que se traducirá en una mejora sustancial de la presión y el servicio para dicha localidad y otras cercanas como Villa Ángela y Du Graty», mencionó el Gobierno en una comunicación.

