Sáenz Peña vivió una noche llena de color y alegría con los Carnavales

Sáenz Peña. El sábado, el Predio Ferichaco fue escenario de una verdadera fiesta con la primera noche de los Carnavales Sáenz Peña 2026, donde el color, la música y la alegría de las comparsas locales, junto al acompañamiento del público, dieron marco a una velada inolvidable.

Cientos de vecinos se acercaron para disfrutar del desfile de las comparsas Estrella del Sur, Alegría, Imperio, Yasí Berá, Yapeyú, Yasí Porá y Ara Pipí, además de la Comparsa de Adultos Mayores y la Comparsa Histórica de la Secretaría de Cultura. El cierre estuvo a cargo del grupo Kopa2. Cada agrupación desplegó todo su brillo, coreografías y ritmo, marcando el inicio de una nueva edición de los carnavales de la ciudad.

Expectativas por la segunda noche

Tras el exitoso arranque, este sábado 21 de febrero, a partir de las 21:30, se llevará a cabo la segunda y última noche de los Carnavales Sáenz Peña, nuevamente en el Predio Ferichaco. La velada contará con la participación de las comparsas locales y la presencia de comparsas invitadas, entre ellas Ara Sunú, de Villa Ángela, e Irupé La Pionera, de Quitilipi.

El cronograma previsto para la noche incluye el paso de la Comparsa Histórica de Cultura, Ara Pipí, Estrella del Sur, Yapeyú, Imperio, Alegría, Yasí Berá, Yasí Porá, Ara Sunú, Irupé La Pionera y el cierre a cargo de La Ke Va.

Las entradas anticipadas, con un valor de $5.000, podrán adquirirse directamente a través de las comparsas, promoviendo así el acompañamiento y apoyo al trabajo que realizan las distintas agrupaciones.

Desde la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña se invita a toda la comunidad a ser parte de esta última noche, disfrutando de un espectáculo pensado para toda la familia, que pone en valor el trabajo, el esfuerzo y la pasión de las comparsas y reafirma a los carnavales como una de las expresiones culturales más importantes de la ciudad.

