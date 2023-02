Saenzpeñenses formalizan sus quejas en «Defensa del Consumidor» por la turbiedad en el agua

Sáenz Peña. Los esfuerzos del personal trabajador de Sameep no son suficientes para quietar los ánimos. La ciudadanía reclama a la nueva vocal, Liliana Spoljaric, vecina de la ciudad, que se ponga al frente de la situación y no sólo se dedique a dar excusas. Ante la falta de respuestas se formalizan denuncian por ante la defensora Florencia Ávila.

Defensa del Consumidor hizo una audiencia con vecinos autoconvocados y el representante legal de Sameep donde la gente pidió las explicaciones del caso y cuánto tiempo más el agua va a salir en estas condiciones. «No nos están informando de lo que pasa y no tenemos la certeza de cuándo se va a solucionar esta cuestión», dijo Florencia Ávila, y agregó: «seguimos con la misma situación, no ha cambiado nada y nos preocupa».

La funcionaria explicó: «La gente ha pedido que se le reintegre y que se le otorgue el daño directo, que es el daño que desde Defensa del Consumidor se puede reclamar y no necesita la vía judicial, porque están gastando mucho dinero en bidones de agua, en agua embotellada y porque no es menor que todos vamos a tener que empezar a limpiar nuestros tanques y cisternas».

Ávila detalló que están esperando una respuesta favorable de Sameep a estos reclamos, «si bien ellos dicen que no van a cobrar el agua, pero esa no es una solución, ya que se está gastando por semana mucho más». «Lo que se trata de hacer desde la oficina es la contención al vecino, escucharlo. Realizamos esta reunión que no tuvo muchas explicaciones porque el que vino fue un abogado y no una persona idónea, que explique a los vecinos cuál es la situación real», sostuvo.

«El vecino se puede acercar a la oficina para iniciar el reclamo con su boleta de agua y fotocopia de DNI para tomarle el reclamo y los tickets de lo que gasta en agua o si tuvo que reparar algo también una factura», cerró por último la responsable de la oficina de Defensa al Consumidor.

La ingeniera Liliana Spoljaric aceptó el cargo de vocal que le ofreció el Gobernador (una reubicación dentro del estado donde viene ocupando cargos desde hace años). Los vecinos esperan que la funcionaria, que trata de no caminar por las calles de Sáenz Peña para no ser blanco de reclamos, convoque a una reunión (como lo hace cuando está de campaña) y le explique a la gente qué pasará con el gasto extra que el vecino hace para comprar agua en bidones, hoy cada día más cara.

La ciudadanía reclama a la nueva vocal, Liliana Spoljaric, vecina de la ciudad, que se ponga al frente de la situación y no sólo se dedique a dar excusas.